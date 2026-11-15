వివాదాలతో సతమతమవుతున్న ప్రపంచ ప్రముఖ ఏఐ చిప్ తయారీ సంస్థ ఎన్విడియాలో జెన్సన్ హువాంగ్ నిష్క్రమణ ప్రభావం కనిపిస్తోంది. ఆయన కంపెనీ సీఈఓ పదవికి రాజీనామా చేసిన నేపథ్యంలో, సంస్థలో పనిచేస్తున్న రోబోటిక్స్ రీసెర్చ్ ఇంజనీర్ డారెల్ డై కూడా ఉద్యోగాన్ని వీడుతున్నట్లు ప్రకటించారు. హువాంగ్ నాయకత్వం, ఆయన రూపొందించిన పని సంస్కృతి తనను ఎన్విడియా వైపు ఆకర్షించాయని, ఆయన నిష్క్రమణతో సంస్థలో కొనసాగాలన్న ఆసక్తి పోయిందని పేర్కొన్నారు.
ఎన్విడియాలో పనిచేయడానికి హువాంగ్ నాయకత్వమే ప్రధాన కారణమని డై తెలిపారు. ఏఐ ప్రాధాన్యం పెరగకముందే సీఏడీఏ (CUDA) వంటి సాంకేతికతల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం, భవిష్యత్తులో రోబోటిక్స్, ఫిజికల్ ఏఐ కీలకంగా మారతాయని ముందుగానే గుర్తించడం ఆయన దూరదృష్టికి నిదర్శనమని ప్రశంసించారు. ఇంజనీర్లు కొత్త ప్రయోగాలు చేయడానికి, రిస్క్ తీసుకోవడానికి, వైఫల్యాల నుంచి నేర్చుకోవడానికి హువాంగ్ ప్రోత్సహించేవారని చెప్పారు. ఉద్యోగుల అభిప్రాయాలు తెలుసుకునేందుకు వారి 'టాప్ 5' రిపోర్ట్లను చదవడం, నేరుగా వారితో మాట్లాడటం వంటి విధానాలను కూడా ప్రస్తావించారు.
అయితే, హువాంగ్ నిష్క్రమణ వెనుక ఉన్న పరిణామాలపై ఉద్యోగులకు తగిన వివరణ అందకపోవడం తనను నిరాశకు గురిచేసిందని డై అన్నారు. ఆరోపణలపై పూర్తి సమాచారం తనకు తెలియదని, వాటిపై విచారణ జరగాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. అయితే కంపెనీ భవిష్యత్తును ప్రభావితం చేసే కీలక నిర్ణయంలో ఉద్యోగుల అభిప్రాయాలకు ప్రాధాన్యం దక్కలేదన్న భావన కలిగిందని పేర్కొన్నారు. హువాంగ్ వెళ్లిపోవడంతో తాను కూడా ఎన్విడియాలో తన ప్రయాణాన్ని ముగించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు వెల్లడించారు.
వివాదాల నేపథ్యంలో హువాంగ్ రాజీనామా
కాగా, వివాహేతర సంబంధాలకు సంబంధించిన ఆరోపణలు, చైనా వ్యాపారవేత్త ఆలిస్ హువాంగ్తో సంబంధాలపై అమెరికా నిఘా వర్గాల అనుమానాల నేపథ్యంలో జెన్సన్ హువాంగ్ రాజీనామా చేశారు. ఈ వ్యవహారంపై ఎన్విడియా బోర్డు స్వతంత్ర దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. ఆలిస్ హువాంగ్ చైనా ప్రభుత్వానికి పనిచేస్తున్నారనే ఆరోపణలను రాయిటర్స్ స్వతంత్రంగా ధ్రువీకరించలేదు. ఈ పరిణామాల మధ్య నవంబర్ 11న హువాంగ్ రాజీనామాను బోర్డు ఆమోదించింది. తాత్కాలిక సీఈఓగా కంపెనీ సీఎఫ్ఓ కొలెట్ క్రెస్ బాధ్యతలు చేపట్టారు.
ఎన్విడియాకు మస్క్ హెచ్చరిక!
మరోవైపు, టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ కూడా హువాంగ్ నిష్క్రమణపై స్పందించారు. ఆయన లేకపోతే ఎన్విడియా కొన్ని కీలక వ్యాపార ఒప్పందాలను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. సరఫరాదారులతో హువాంగ్ వ్యక్తిగతంగా ఏర్పరచుకున్న నమ్మకం, సంబంధాల ఆధారంగానే కొన్ని ఒప్పందాలు కుదిరాయని, అవి కేవలం రాతపూర్వక ఒప్పందాలకే పరిమితం కాలేదని మస్క్ పేర్కొన్నారు. హువాంగ్ ఇచ్చిన మాటను తాను ఎప్పుడూ నమ్మేవాడినని కూడా తెలిపారు.
మొత్తానికి ఏఐ రంగంలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న ఎన్విడియాకు ఇప్పుడు నాయకత్వ మార్పు పెద్ద సవాలుగా మారింది. హువాంగ్ నిర్మించిన సంస్థాగత సంస్కృతిని కొనసాగించడంతో పాటు, ఉద్యోగులు, సరఫరాదారులు, వ్యాపార భాగస్వాముల్లో నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవడం కొత్త నాయకత్వానికి కీలకం కానుంది.
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