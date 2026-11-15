జెన్సన్ లేకపోతే ఎన్విడియా పరిస్థితి ఇదే..? మస్క్ హెచ్చరిక!

ప్రపంచ టెక్నాలజీ రంగంలో దిగ్గజ సంస్థగా ఎదిగిన ఎన్విడియా (Nvidia) భవిష్యత్తుపై ఇప్పుడు ఆసక్తికరమైన చర్చ మొదలైంది. దీనికి కారణం టెస్లా, స్పేస్ఎక్స్ అధినేత ఎలాన్ మస్క్ చేసిన వ్యాఖ్యలే. మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఎన్విడియా నుంచి జెన్సన్ హువాంగ్ వెళ్లిపోతే.. కంపెనీకి కొన్ని కీలకమైన సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని మస్క్ హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా కంపెనీకి అవసరమైన చిప్స్, ఇతర పరికరాలను సరఫరా చేసే సంస్థలతో ఉన్న సంబంధాలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.
వ్యాపార ఒప్పందాలు
మస్క్ ప్రకారం.. ఎన్విడియాకు చెందిన కొన్ని ముఖ్యమైన సరఫరా ఒప్పందాలు అధికారిక కాంట్రాక్టుల కంటే జెన్సన్ హువాంగ్తో ఉన్న వ్యక్తిగత పరిచయాలు, నమ్మకం ఆధారంగా ఏర్పడ్డాయి. అంటే.. ఆయా సరఫరాదారులతో జెన్సన్కు ఉన్న మంచి సంబంధాల వల్లే కొన్ని వ్యాపార ఒప్పందాలు సాధ్యమయ్యాయని తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు జెన్సన్ కంపెనీ నుంచి వెళ్లిపోతే, కొత్త నాయకత్వంతో కూడా ఆ సంస్థలు అదే విధంగా వ్యాపార సంబంధాలు కొనసాగిస్తాయా?, లేదా?.. అన్నది ప్రశ్నగా మారింది.
ఎన్విడియా జెన్సన్ అవసరం
అందుకే.. జెన్సన్ హువాంగ్ తిరిగి ఎన్విడియా సీఈఓగా ఉండాలని మస్క్ చెబుతున్నారు. ఆయనను తిరిగి నియమించాలంటూ ప్రారంభించిన పిటిషన్పై తాను కూడా సంతకం చేస్తున్నానని తెలిపారు. జెన్సన్తో కలిసి పనిచేయడం గౌరవంగా భావిస్తానని కూడా చెప్పారు. దీన్నిబట్టి ఎన్విడియా వంటి సంస్థకు జెన్సన్ అనుభవం, నాయకత్వం ఎంత కీలకమో మస్క్ వ్యాఖ్యలు స్పష్టంగా చేస్తున్నాయి.
1993లో ఎన్విడియాను స్థాపించిన జెన్సన్ హువాంగ్, మూడు దశాబ్దాలకు పైగా కంపెనీకి నాయకత్వం వహించారు. మొదట గ్రాఫిక్స్ చిప్స్ తయారు చేసే సంస్థగా ప్రారంభమైన ఎన్విడియాను ప్రపంచంలోనే ప్రముఖ ఏఐ చిప్స్ కంపెనీగా మార్చడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. కాగా.. ఇటీవల ఆయన వ్యక్తిగత సంబంధాలపై కొన్ని మీడియా కథనాల్లో ఆరోపణలు రావడంతో ఆయన నాయకత్వంపై చర్చ మొదలైంది.
ఇదీ చదవండి: EPFO అలర్ట్.. నవంబర్ 15లోగా ఈ పని పూర్తి చేయాల్సిందే!