 సిల్వర్‌ శారీలో ధగ ధగ మెరిసిపోతున్న భూమి పెడ్నేకర్ | "Bhumi Pednekar Stuns in a Glittering Silver Saree" | Sakshi
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సిల్వర్‌ శారీలో ధగ ధగ మెరిసిపోతున్న భూమి పెడ్నేకర్

Jun 22 2026 3:08 PM | Updated on Jun 22 2026 3:24 PM

"Bhumi Pednekar Stuns in a Glittering Silver Saree"1
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సంప్రదాయ చీరనే స్టైలిష్‌గా సరికొత్త ట్రెండ్‌ని సృష్టించింది బాలీవుడ్‌ ముద్దుగుమ్మ భూమి పెడ్నేకర్ బ్లౌజ్‌ హైలెట్‌గా కనిపించేలా సరికొత్త శారీ ఫ్యాషన్‌ ట్రెండ్‌ని సృష్టించింది స్ట్రక్చర్డ్ కార్సెట్ బ్లౌజ్‌ సంప్రదాయ దుస్తులకు సరికొత్త అందాన్ని తెచ్చింది.

"Bhumi Pednekar Stuns in a Glittering Silver Saree"2
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భూమి ధరించిన బ్లౌజ్‌ చీర ధరించే విధానాన్నే మార్చేసి..సరికొత్త ఫ్యాషన్‌ని పరిచయం చేసింది.

"Bhumi Pednekar Stuns in a Glittering Silver Saree"3
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ఈ అందాల బ్యూటీ ధరించిన బ్లౌజ్‌ని ఎలాంటి ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్‌, భారీ అంకరణలు వంటివి లేకుండా కేవలం ఆకృతితోనే ప్రత్యేకతను చాటుకునేలా డిజైన్‌ చేశారు స్వీట్‌హార్ట్ నెక్లైన్‌, మ్యాచింగ్‌ చెవిపోగులతో వెండిశిల్పంలా మెరిసిపోయింది.

"Bhumi Pednekar Stuns in a Glittering Silver Saree"4
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"Bhumi Pednekar Stuns in a Glittering Silver Saree"5
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"Bhumi Pednekar Stuns in a Glittering Silver Saree"6
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"Bhumi Pednekar Stuns in a Glittering Silver Saree"10
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# Tag
Bhumi Pednekar Bollywood Actress Bollywood Beauty Hindi photo gallery Viral Pic family
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