SIR ఫామ్‌ ఎలా నింపాలో తెలియక తికమకపడుతున్నారా?

ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. బీఎల్వోలు ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్ ఇస్తున్నారు. ఓటరు ఆ ఫామ్ నింపాక మళ్లీ తీసుకుంటున్నారు. బీఎల్వోలు ఇచ్చే ఫామ్లో కింది భాగంలో ఓటర్కు సంబంధించిన వివరాలు ఉంటాయి. అలాగే, పైభాగంలో రెండు కాలమ్లు కనపడతాయి.
ఆ పై భాగంలోని ఎడమవైపు... 2002కు ముందే ఓటు హక్కు ఉంటే నింపాలి. ఒకవేళ 2002లో మీకు ఓటు లేకపోతే ఆ సమయంలో ఓటు హక్కు ఉన్న మీ బంధువుల వివరాలను రాయాలి. వారి పేరు, ఓటరు కార్డు నంబరు, వారితో మీకు ఉన్న బంధుత్వం, రాష్ట్రం, అసెంబ్లీ నియోజక వర్గ పేరు, ఫామ్లో అడిగిన మిగతా వివరాలు రాయాల్సి ఉంటుంది. పాత ఫొటో, కొత్త ఫొటో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆధార్, ఫోన్ నంబర్లు, తల్లిదండ్రులు, జీవిత భాగస్వామి వివరాలను కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది.
ఫామ్లో ప్రధాన భాగంలో ఓటరు లేదా అతని దగ్గరి కుటుంబ సభ్యుడు (తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరు వంటి వారు) తెలంగాణలో 2002లో జరిగిన చివరి ఎస్ఐఆర్లో ఏ ఓటరు జాబితాలో నమోదు అయ్యారో ఆ వివరాలు ఇవ్వాలి. ఆ వివరాలు గుర్తులేకపోతే ఓటర్లు వాటిని ఓటర్ల సేవల పోర్టల్ ద్వారా చూసుకోవచ్చని ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది.
మీరు ముందుగానే పలు వివరాలను ఆన్లైన్ ద్వారా తీసుకుని పెట్టుకుంటే మీ పని సులువు అవుతుంది.
వీటిని ఇలా తెలుసుకోండి
1.2025 ఓటర్ లిస్టులో మీ పేరును సెర్చ్ చేసి చూసుకోండి
https://ceotelangana.nic.in/ ఓపెన్ చేయండి
Search Your Name in voter list ట్యాబ్ కనపడుతుంది
దానిపై క్లిక్ చేయండి
మీ ఓటర్ ఐడీ ఎపిక్ నంబర్, రాష్ట్రం పేరు, క్యాప్చాను టైప్ చేయండి
మీ ఓటర్ కార్డుకు సంబంధించిన వివరాలు వస్తాయి
2.డోర్ నంబరు ద్వారా 2002 ఓటరు జాబితాను కనుక్కోవచ్చు
https://mintcream-grouse-474676.hostingersite.com/ క్లిక్ చేయండి
2002లో ఓటరు ఉన్న జిల్లా, అసెంబ్లీ, ఇంటి నంబరును టైప్ చేస్తే వివరాలు వస్తాయి
3.చివరి ‘సర్’ జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో కూడా చూసుకోవచ్చు
https://voters.eci.gov.in/searchInSIR/S2UA4DPDF-JK4QWODSE ఓపెన్ చేయండి
ఈ కింది వివరాలను అన్నింటినీ ఇవ్వండి
క్యాప్చా టైప్ చేసి, సెర్చ్పై క్లిక్ చేయండి
మీ పేరు ఉంటే వస్తుంది
4. మీ బీఎల్వో ఎవరు, వారి ఫోన్ నంబరు ఎంత వివరాలను కూడా ఆన్లైన్లో చూసుకోవచ్చు. మీకేమన్నా డౌట్లు ఉంటే బీఎల్వోకు ఫోన్ చేసి అడగొచ్చు
https://ceotserms2.telangana.gov.in/TS_ERODETAILS/BLO_Details.aspx ఓపెన్ చేయండి
మీ జిల్లా, నియోజక వర్గ పేర్లను ఇవ్వండి
బీఎల్వోల పూర్తి వివరాలు వస్తాయి