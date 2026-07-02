 రంగారెడ్డితో మ్యాచ్‌.. కరీంనగర్‌ బ్యాటింగ్‌ | TG20 League 2026 KAD vs RRR: Toss Playing XIs Updates | Sakshi
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రంగారెడ్డితో మ్యాచ్‌.. కరీంనగర్‌ బ్యాటింగ్‌

Jul 2 2026 2:08 PM | Updated on Jul 2 2026 2:18 PM

TG20 League 2026 KAD vs RRR: Toss Playing XIs Updates

తన్మయ్‌- తనయ్‌ (PC: TG20 X)

తెలంగాణ టీ20 (టీజీ20) లీగ్‌- 2026లో భాగంగా గురువారం నాటి మధ్యాహ్నం మ్యాచ్‌లో కరీంనగర్‌ డైమండ్స్‌- రంగారెడ్డి రైజర్స్‌ తలపడుతున్నాయి. ఉప్పల్‌ వేదికగా రాజీవ్‌ గాంధీ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో టాస్‌ గెలిచిన రంగారెడ్డి మొదట బౌలింగ్‌ ఎంచుకోగా.. కరీంనగర్‌ బ్యాటింగ్‌కు దిగింది.

తుదిజట్లు
కరీంనగర్‌ డైమండ్స్‌
తన్మయ్‌ అగర్వాల్‌ (కెప్టెన్‌), హెచ్‌కే సింహ, రాహుల్‌ రాదేశ్‌ (వికెట్‌ కీపర్‌), చందన్‌ సహానీ, టీవీఎస్‌ నారాయణ తేజ, హరీశ్‌ ఠాకూర్‌, శుభం శర్మ, రత్లావత్‌ దినేశ్‌, ఆశిష్‌ శ్రీవాస్తవ్‌, సతీశ్‌ కుమార్‌.

రంగారెడ్డి రైజర్స్‌
తనయ్‌ త్యాగరాజన్‌ (కెప్టెన్‌), ఆరోన్‌ జార్జ్‌ వర్గీస్‌, అవినాశ్‌ రావు (వికెట్‌ కీపర్‌), అలంకృత్‌ రాపోల్‌, జ్ఞానప్రకాశ్‌ రెడ్డి, ఆదిత్య జవ్వాజి, నితిన్‌ సాయి యాదవ్‌, నానావత్‌ రాకేశ్‌, అరుణ్‌ కుమార్‌, తనయ్‌ జడ్డు, ఆర్యన్‌ కరియప్ప.

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