 వరల్డ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో ఘనంగా బోణీ కొట్టిన పీవీ సింధు | BWF Badminton World Championships 2026: PV Sindhu Registers Dominant Win In Round Of 64 | Sakshi
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వరల్డ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో ఘనంగా బోణీ కొట్టిన పీవీ సింధు

Aug 17 2026 6:22 PM | Updated on Aug 17 2026 6:40 PM

BWF Badminton World Championships 2026: PV Sindhu Registers Dominant Win In Round Of 64

source: X

భారత స్టార్ షట్లర్ పీవీ సింధు 2026 బ్యాడ్మింటన్ వరల్డ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో అదిరిపోయే ఆరంభం చేసింది. న్యూఢిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ ఇండోర్ స్టేడియంలో సోమవారం జరిగిన తొలి రౌండ్‌లో సింధు సోఫియా నోబుల్‌పై 21-7, 21-11తో వరుస గేముల్లో విజయం సాధించింది.

సొంతగడ్డపై అభిమానుల మద్దతుతో బరిలోకి దిగిన సింధు తొలి పాయింట్ నుంచే ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. పవర్‌ఫుల్ స్మాష్‌లతో ప్రత్యర్థిని ఒత్తిడిలోకి నెట్టి త్వరగానే 11-3 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది.

ఆ తర్వాత కూడా సింధు దూకుడు తగ్గలేదు. నోబుల్‌కు ర్యాలీల్లో పుంజుకునే అవకాశం ఇవ్వకుండా వరుస పాయింట్లు సాధించింది. కేవలం 12 నిమిషాల్లో తొలి గేమ్‌ను 21-7తో సొంతం చేసుకుంది.

రెండో గేమ్‌లోనూ అదే జోరు
రెండో గేమ్‌లో నోబుల్ కాస్త మెరుగ్గా పోరాడే ప్రయత్నం చేసింది. అయితే సింధు తన ఏకాగ్రతను కోల్పోలేదు. ర్యాలీలను నియంత్రిస్తూ, సరైన సమయంలో దూకుడుగా ఆడి ప్రత్యర్థిపై ఒత్తిడి కొనసాగించింది. చివరికి 21-11తో రెండో గేమ్‌ను కూడా గెలిచిన సింధు, మ్యాచ్‌ను వరుస గేముల్లో ముగించింది.

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