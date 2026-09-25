 Asian Games 2026: సాత్విక్-చిరాగ్‌ జోడీకి షాక్‌ | Asian Games 2026: Satwik-Chirag Suffers Shock-1st-Round Exit-Mens Doubles | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Asian Games 2026: సాత్విక్-చిరాగ్‌ జోడీకి షాక్‌

Sep 25 2026 2:46 PM | Updated on Sep 25 2026 3:08 PM

Asian Games 2026: Satwik-Chirag Suffers Shock-1st-Round Exit-Mens Doubles

Photo Credit: SAI Twitter

ఆసియా గేమ్స్‌లో క‌చ్చితంగా ప‌త‌కం సాధిస్తారనుకున్న భార‌త డ‌బుల్స్ స్టార్ జోడీ సాత్విక్ సాయిరాజ్‌-చిరాగ్ శెట్టి నిరాశ‌ప‌రిచారు. జ‌పాన్ వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న గేమ్స్‌లో డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్లయిన సాత్విక్‌-చిరాగ్ జోడీ తొలి రౌండ్‌లోనే ఓట‌మిపాలయ్యి టోర్నీ నుంచి నిష్క్ర‌మించింది. శుక్రవారం జరిగిన పురుషుల బ్యాడ్మింటన్‌ డబుల్స్‌ తొలి రౌండ్‌లో థాయ్‌లాండ్‌కు చెందిన ప‌క్కాపోన్ తీరాతర‌త్సాకుల్‌-పీర‌ట్చాయ్ సుక్‌ఫున్ జోడీ 12-21, 21-19, 21-14 తేడాతో సాత్విక్‌-చిరాగ్ జోడీ ఓట‌మి చ‌విచూసింది. 

గంటా 8 నిమిషాల పాటు సాగిన పోరులో తొలి గేమ్‌ను సునాయాసంగా కైవ‌సం చేసుకున్న సాత్విక్ జంట రెండో గేమ్‌ను ప్ర‌త్య‌ర్థికి కోల్పోయింది. అయితే కీల‌క‌మైన మూడో గేమ్‌లో పూర్తిగా ఒత్తిడికి లోనైన భార‌త ద్వయానికి ఓట‌మి త‌ప్ప‌లేదు. గ‌త ఆసియా గేమ్స్‌లో సాత్విక్‌-చిరాగ్ జోడీ స్వ‌ర్ణ ప‌త‌కం సాధించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. 

టీమ్ విభాగంలో కాంస్యం గెలిచిన భార‌త్‌కు సాత్విక్‌-చిరాగ్ జోడీ డ‌బుల్స్ విభాగంలో ప‌క్కాగా ప‌త‌కం తెస్తార‌ని ఆశించ‌గా, ఈ ఓట‌మి అభిమానుల‌ను షాక్‌కు గురి చేసింద‌ని చెప్పొచ్చు. మిగిలిన మ్యాచ్‌ల విష‌యానికొస్తే.. మిక్స్‌డ్ డ‌బుల్స్ విభాగంలో త‌నిషా-ధ్రువ్ క‌పిల జంట తొలి రౌండ్‌లో విజ‌యాన్నిసాధించింది. 

ఈ జోడీ 21-8, 21-7తో మాల్దీవ్స్‌కు చెందిన నిబ‌ల్ అహ్మ‌ద్‌-అబినాథ్ జోడీపై 21 నిమిషాల్లోనే విజ‌యం సాధించి ప్రిక్వార్ట‌ర్స్‌కు దూసుకెళ్లింది. ఇక మ‌హిళ‌ల సింగిల్స్‌లో ఉన్న‌తి హుడా రెండో రౌండ్‌కు చేరుకుంది. తొలి రౌండ్‌లో ఉన్న‌తి 21-9, 21-10తో నార్త్ కొరియాకు చెందిన మి సోంగ్ యును చిత్తు చేసింది.

ఇదీ చ‌ద‌వండి: SA vs AUS: చరిత్ర సృష్టించిన సౌతాఫ్రికా ఆల్‌రౌండర్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ట్యాంక్‌బండ్‌పై జనసంద్రం.. కనువిందు చేస్తున్న నిమజ్జన దృశ్యాలు
photo 2

బాలాపూర్‌ లడ్డుకు రికార్డు ధర.. వేలంలో భక్తుల సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

ఖైరతాబాద్‌ గణేశుడి శోభాయాత్ర.. కనువిందు చేసే దృశ్యాలు
photo 4

‘ది ప్యారడైజ్’ మూవీ ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్‌ కయాదు లోహర్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫరియా అబ్దుల్లా ‘సిగ్మా’ సినిమా (ఫొటోలు)

Video

View all
Khairatabad Ganesh At Tank Bund 1
Video_icon

ట్యాంక్ బ్యాండ్ కు చేరుకున్న బడా గణేశ్
BRS And BJP Comments On Danam Nagender Issue 2
Video_icon

రాహుల్ గాంధీ మేనిఫెస్టోను లెక్క చేయని సీఎం రేవంత్
Bank Strike Alert Central Govt Employees To Get September Salary On Sept 25 3
Video_icon

బ్యాంక్ సమ్మె ఎఫెక్ట్.. ఉద్యోగులు,పెన్షనర్లకు మోదీ గుడ్ న్యూస్
The Paradise Box Office Collection Day 1 4
Video_icon

Day 1: పారడైస్ @ 100 కోట్ల వసూల్
ACP Dance at Khairatabad Ganesh Procession Goes Viral 5
Video_icon

ఖైరతాబాద్ గణేశ్ శోభాయాత్రలో ACP డ్యాన్స్ ధమాకా
Advertisement
 