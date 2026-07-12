 TG20 2026 Final: టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న హైదరాబాద్‌ | TG20 2026 Final: Anvita Khammam Aces Vs Hyderabad E Champions updates and highlights | Sakshi
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TG20 2026 Final: టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న హైదరాబాద్‌

Jul 12 2026 7:08 PM | Updated on Jul 12 2026 7:37 PM

TG20 2026 Final: Anvita Khammam Aces Vs Hyderabad E Champions updates and highlights

టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న హైదరాబాద్‌
టీజీ20 లీగ్‌-2026 ఫైనల్లో అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్‌-హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్‌ జట్లు తలపడుతున్నాయి. హైదారాబాద్‌లోని ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో హైదరాబాద్‌ జట్టు టాస్‌ గెలిచి తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. 

తుది జట్లు..
హైదరాబాద్‌: అభిరథ్‌ రెడ్డి (కెప్టెన్‌), సాయి వికాస్‌ రెడ్డి, వైష్ణవ్‌ రెడ్డి, యశ్వీర్‌ గౌడ్‌, గుడుగు గణేశ్‌, ప్రణవ్‌ వర్మ, అజయ్‌ దేవ్‌గౌడ్‌, అరవింద్‌, షణ్ముఖ్‌ అశ్విన్‌, అఖిల్‌ రాథోడ్‌, దేవ్‌ మెహతా

ఖమ్మం: మిలింద్‌ (కెప్టెన్‌), సహేంద్ర మల్లు, హర్షిత్‌, వేద్‌ రెడ్డి, షేక్‌ అజహర్‌, విద్యానంద రెడ్డి, జీఎస్‌కే రెడ్డి, హిమతేజ, పరాస్‌ రాజ్‌, ప్రతీక్‌ రెడ్డి, మికిల్‌ జైస్వాల్‌

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