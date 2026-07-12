భారత్పై చరిత్రాత్మక టీ20 సిరీస్ విజయాన్ని అందుకున్న ఇంగ్లండ్ జట్టుకు హెడ్ కోచ్ బ్రెండన్ మెకల్లమ్ ప్రత్యేక బహుమతి ఇచ్చాడు. ఇటీవల ఇంగ్లండ్ అండ్ వేల్స్ క్రికెట్ బోర్డు (ECB) మద్యపానంపై కఠిన నిబంధనలు అమలు చేసినప్పటికీ, భారత్పై 4-0తో సిరీస్ గెలిచిన సందర్భంగా ఆటగాళ్లు విజయోత్సవాలు జరుపుకునేందుకు తాత్కాలికంగా ఆంక్షలను సడలించాడు.
ఇటీవల హ్యారీ బ్రూక్, బెన్ స్టోక్స్, గస్ అట్కిన్సన్లకు సంబంధించిన వివాదాల నేపథ్యంలో ఈసీబీ ఆటగాళ్లపై కఠిన మార్గదర్శకాలు అమలు చేసింది. అర్ధరాత్రి కర్ఫ్యూ, టెస్టు మ్యాచ్ల మధ్య లేదా మ్యాచ్ ముగిసిన మరుసటి రోజు మద్యం సేవించకూడదనే నిబంధనలను తీసుకొచ్చింది. అలాగే మద్యం మత్తులో బహిరంగ ప్రదేశాల్లో కనిపించవద్దని కూడా హెచ్చరించింది.
అయితే భారత్పై అద్భుత విజయంతో ఆటగాళ్ల కృషిని గుర్తించిన మెకల్లమ్, విజయానందాన్ని ఆస్వాదించేందుకు వారికి అవకాశం ఇవ్వాలని నిర్ణయించాడు. "ఆటగాళ్లపై నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. విజయం సాధించిన తర్వాత ఆ ఆనందాన్ని ఆస్వాదించే హక్కు వారికి ఉంది.
ఎవరికైనా బీర్ తాగాలనిపిస్తే ఈ రోజు అందుకు సరైన సందర్భమే. అయితే అది పరిమితంగా ఉండాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అతిగా ప్రవర్తించకూడదు. ముఖ్యంగా రేపటి పత్రికల మొదటి పేజీలో తప్పు కారణాలతో కనిపించకూడదు" అని మెకల్లమ్ వ్యాఖ్యానించాడు.
భారత్తో జరిగిన ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో మొదటి మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు కాగా, మిగిలిన నాలుగు మ్యాచ్ల్లో ఇంగ్లండ్ పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయించి 4-0తో సిరీస్ను కైవసం చేసుకుంది. ఈ విజయంతో ఐసీసీ పురుషుల టీ20 జట్టు ర్యాంకింగ్స్లో ఇంగ్లండ్ అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది.