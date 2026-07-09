 హైదరాబాద్‌ టీమ్‌కు షాక్‌.. ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లిన ఖమ్మం | Anvita Khammam Aces secured their spot in the final of the TG20 2026 League | Sakshi
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TG20 2026: హైదరాబాద్‌ టీమ్‌కు షాక్‌.. ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లిన ఖమ్మం

Jul 9 2026 10:56 PM | Updated on Jul 9 2026 10:57 PM

Anvita Khammam Aces secured their spot in the final of the TG20 2026 League

తెలంగాణ టీ20 (TG20)-2026లో అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లింది. గురువారం ఉప్పల్‌ వేదికగా జరిగిన క్వాలిఫయర్‌-1లో 10 పరుగుల తేడాతో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్‌ను ఓడిం‍చిన ఖమ్మం..  టీజీ20లో ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించిన తొలి జట్టుగా నిలిచింది.

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