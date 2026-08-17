 హాకీ ప్రపంచ కప్.. ఇంగ్లండ్ చేతిలో భార‌త్ ఓట‌మి | India loses to England in Hockey World Cup 2026 | Sakshi
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హాకీ ప్రపంచ కప్.. ఇంగ్లండ్ చేతిలో భార‌త్ ఓట‌మి

Aug 17 2026 8:23 PM | Updated on Aug 17 2026 8:31 PM

India loses to England in Hockey World Cup 2026

పురుషుల హాకీ ప్రపంచ కప్-2026లో భార‌త్‌కు తొలి ఓటమి ఎదురైంది. సోమవారం ఆమ్‌స్టల్‌వీన్ వేదిక‌గా ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రిగిన పూల్‌-డి గేమ్‌లో 2-4 తేడాతో టీమిండియా ఓటమి పాలైంది.

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