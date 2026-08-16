 FIH Hockey World Cup 2026: నేడు మహిళల సమరం | FIH Hockey World Cup 2026: India seek new beginning against China | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

FIH Hockey World Cup 2026: నేడు మహిళల సమరం

Aug 16 2026 5:34 AM | Updated on Aug 16 2026 5:34 AM

FIH Hockey World Cup 2026: India seek new beginning against China

చైనాతో ఢీకి మన జట్టు సిద్ధం 

సా.4:30 నుంచి స్టార్‌ స్పోర్ట్స్‌ నెట్‌వర్క్‌లో ప్రసారం  

ఆమ్‌స్టెల్‌వీన్‌: హాకీ ప్రపంచకప్‌లో భారత మహిళల జట్టు తమ తొలి పోరుకు సిద్ధమైంది. నేడు జరిగే పూల్‌ ‘డి’ మ్యాచ్‌లో చైనాతో భారత్‌ తలపడుతుంది. పారిస్‌ ఒలింపిక్స్‌లో రజత పతకం సాధించిన వరల్డ్‌ నంబర్‌ 2 ర్యాంక్‌ చైనాతో మ్యాచ్‌ మన జట్టుకు అంత సులువు కాదు. ప్రస్తుతం 9వ ర్యాంక్‌లో ఉన్న భారత్‌ గెలుపు కోసం తమ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కోచ్‌ జోయెర్డ్‌ మరీన్‌ శిక్షణలో ఇటీవల జట్టు రాటుతేలిన తీరు అంచనాలను పెంచుతోంది. 

ఇదే పూల్‌లో ఇంగ్లండ్, దక్షిణాఫ్రికాలంటి పటిష్ట జట్లు ఉండటంతో భారత్‌ తొలి మ్యాచ్‌లో ఏమాత్రం ఉదాసీనత చూపించడానికి లేదు. యూరోపియన్‌ పరిస్థితులను అలవాటు పడేందుకు కొంతకాలంగా అక్కడే ఉండి మ్యాచ్‌ వేక వాగ్నర్‌ స్టేడియంలో సాధన చేసిన భారత మహిళలు ప్రాక్టీస్‌ మ్యాచ్‌లలో ఆతిథ్య నెదర్లాండ్స్‌తో కూడా తలపడ్డారు. 

మన టీమ్‌లోని 11 మందికి ఇదే తొలి వరల్డ్‌ కప్‌. అయితే గోల్‌ కీపర్‌ సవిత పూనియా (313 మ్యాచ్‌లు), సుశీల చాను (262 మ్యాచ్‌లు) వంటి అత్యంత అనుభవజు్ఞలతో నిండిన జట్టులో 200కు పైగా మ్యాచ్‌లు ఆడిన నవ్‌నీత్‌ కౌర్, నిక్కీ ప్రధాన్, నేహ గోయల్‌వంటి ప్లేయర్లు ఉన్నారు.  డ్రాగ్‌ఫ్లికర్‌ దీపిక ప్రదర్శన ఈ మ్యాచ్‌లో కీలకం కానుంది. గత ఏడాది ఆసియా కప్‌లో చైనా 4–1తో భారత్‌ను ఓడించింది.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆదిలాబాద్ లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్య రాజేష్,హెబ్బా పటేల్ (ఫొటోలు)
photo 2

‘వణక్కం జెన్‌జీ’.. సీఎంగా విజయ్‌ ఫస్ట్‌ ఇండిపెండెన్స్‌ డే (ఫొటోలు)
photo 3

హీరోయిన్ పాయల్ రాధాకృష్ణ బర్త్ డే వైబ్స్.. ఫోటోలు
photo 4

'డార్క్ చాక్లెట్' సినిమా మొదటి పాట లాంచ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

బాక్ల్‌ డ్రెస్‌లో మైండ్ బాక్ల్ చేస్తున్న కృతిశెట్టి సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు వైరల్

Video

View all
SBI Launches New Mutual Fund Scheme 1
Video_icon

SBI నుంచి మరో కొత్త స్కీం.. మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్లకు ఇక పండగే
Editors Comment On YSRCP Vs TDP 2
Video_icon

బాబు, లోకేష్ గతం మర్చిపోవద్దు
NRI Shilpa Reddy Strong Counter To Nara Lokesh Over Women Safety 3
Video_icon

నిన్ను సూటిగా ఒక్కటే అడుగుతున్నా.. లోకేష్ కు ఇచ్చిపడేసిన మహిళా
Big Twist In Telangana School Principal Rupa Reddy Case 4
Video_icon

మిస్టరీ మర్డర్.. 15 నిమిషాల్లో 27 కత్తిపోట్లు..!
Supply Of Liquor On Independence Day In Koilakuntla 5
Video_icon

మంత్రి ఇలాకాలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజు మద్యం సరఫరా
Advertisement
 