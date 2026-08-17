గాలే వేదికగా భారత్తో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో శ్రీలంక యువ బ్యాటర్ సోనల్ దినూష అద్భుతమైన పోరాట పటిమ కనబరిచాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్లో శ్రీలంక 90 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. ఈ సమయంలో క్రీజులోకి వచ్చిన దినుష తన వీరోచిత సెంచరీతో జట్టును ఆదుకున్నాడు.
ఈ యంగ్ బ్యాటర్ డిక్వెల్లతో కలిసి 6వ వికెట్కు 146 పరుగుల విలువైన భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. 25 ఏళ్ల దినుషకు ఇదే తొలి అంతర్జాతీయ సెంచరీ. ఈ క్రమంలో సోనాల్ దినూషకు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం.
17 ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్ ఎంట్రీ
👉సోనాల్ దినూష కేవలం 17 ఏళ్లకే కొలంబో క్రికెట్ క్లబ్ తరఫున ఫస్ట్ క్రికెట్లోకి అడుగుపెట్టాడు. 2018లో అరంగేట్రం చేసిన అతడు ఇప్పటివరకు 68 ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఈ మ్యాచ్లలో సోనాల్ 45.09 సగటుతో 3,698 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 11 సెంచరీలు, 19 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా దినుష బంతితో కూడా మ్యాజిక్ చేయగలడు. లెఫ్టార్మ్ స్పిన్నర్గా అతడు ఫస్ట్ క్రికెట్లో ఇప్పటివరకు 133 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
👉కొలంబో క్రికెట్ క్లబ్ తరఫున మేజర్ లీగ్ టోర్నీలో దినూష ఓ అరుదైన రికార్డును సాధించాడు. ఓపెనింగ్ బ్యాటర్గా, ఓపెనింగ్ బౌలర్గా బరిలోకి దిగి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచాడు. ఆ మ్యాచ్లో ఆల్రౌండ్ షోతో అతడు అదరగొట్టాడు. మ్యాచ్ మొత్తంలో 11 వికెట్లు తీసి చరిత్ర సృష్టించాడు.
👉ఆతర్వాత సౌతాఫ్రికా వేదికగా జరిగిన అండర్ 19 ప్రపంచకప్-2026లో శ్రీలంక జట్టులో దినుష భాగమయ్యాడు. ఈ టోర్నీలో ఆల్రౌండర్గా తన సేవలను అందించాడు. లోయార్డర్లో వచ్చి మెరుపు ఇన్నింగ్స్లు ఆడడం అతడి స్పెషాలిటీ.
👉దేశవాళీ క్రికెట్లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరుస్తుండడంతో గతేడాది జాన్లో శ్రీలంక జాతీయ జట్టు సెలక్టర్ల నుంచి దినూషకు పిలుపువచ్చింది. ఈ క్రమంలో బంగ్లాదేశ్పై టెస్టు అరంగేట్రం చేశాడు. ఆ తర్వాత వెస్టిండీస్ టూర్లో కూడా భాగమయ్యాడు. ఇప్పటివరకు కేవలం 4 టెస్టులు మాత్రమే ఆడిన దినుష.. 57.2 సగటుతో 286 పరుగులు చేశాడు. అదేవిధంగా 6 వికెట్లు సాధించాడు.
👉సోనాల్ దినూష ప్రతిష్టాత్మక మహానామ కాలేజీలో విధ్యను అభ్యసించాడు. ఈ కాలేజీకి శ్రీలంక క్రికెట్ చరిత్రలో ఓ ప్రత్యేకమైన స్ధానముంది. ఈ కళశాలలో చదివిన చాలా మంది విద్యార్థులు శ్రీలంక జాతీయ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు.ప్రస్తుత లంక టెస్ట్ కెప్టెన్ ధనంజయ డి సిల్వా కూడా ఈ కాలేజీకి చెందినవాడే కావడం గమనార్హం.