 రాణించిన నితీశ్‌ రెడ్డి.. కరీంనగర్‌పై నల్గొండ గెలుపు | TG20 League 2026: Anurag Nalgonda Knights beat Karimnagar Diamonds | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రాణించిన నితీశ్‌ రెడ్డి.. కరీంనగర్‌పై నల్గొండ గెలుపు

Jun 24 2026 11:50 PM | Updated on Jun 24 2026 11:50 PM

TG20 League 2026: Anurag Nalgonda Knights beat Karimnagar Diamonds

టీజీ20 లీగ్‌ 2026లో నల్గొండ నైట్స్‌ తొలి విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఇవాళ (జూన్‌ 24) రాత్రి జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆ జట్టు కరీంనగర్‌ డైమండ్స్‌పై 6 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది (డక్‌వర్త్‌ లూయిస్‌ పద్దతిలో).

వరుణుడి ఆటంకాల నడుమ సాగిన ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన కరీంనగర్‌ జట్టు.. నల్గొండ బౌలర్లు వరుణ్‌ గౌడ్‌ (2-0-8-3), రక్షణ్‌ రెడ్డి (3-0-13-3), అర్ఫాజ​్‌ ఖాన్‌ (4-0-29-2) ధాటికి 20 ఓవర్లలో 130 పరుగులకే ఆలౌటైంది.

కరీంనగర్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో కెప్టెన్‌ తన్మయ్‌ అగర్వాల్‌ (46) ఒక్కడే ఓ మోస్తరు స్కోర్‌ చేశాడు. మిగతా ప్లేయర్లలో షరన్‌ (15), షుభమ్‌ శర్మ (20), హరిశ్‌ ఠాకూర్‌ (21) మాత్రమే రెండంకెల స్కోర్లు చేయగలిగారు.

అనంతరం లక్ష్య ఛేదనకు ముందు వరుణుడు మరోసారి ఆటకు అంతరాయం కలిగించడంతో డక్‌వర్త్‌ లూయిస్‌ పద్దతిలో నల్గొండ లక్ష్యాన్ని 17 ఓవర్లలో 117 పరుగులకు కుదించారు. ఛేదనలో నల్గొండ జట్టు ఆదిలోనే మూడు వికెట్లు కోల్పోయినా, నితీశ్‌ రెడ్డి (52), దివేశ్‌ సింగ్‌ (36 నాటౌట్‌) బాధ్యతాయుంగా ఆడారు. 

నితీశ్‌ నల్గొండను గెలుపు తీరాలకు చేర్చిన తర్వాత ఔట్‌ కాగా.. దివేశ్‌, అర్ఫాజ్‌ ఖాన్‌ (6 నాటౌట్‌) జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చాడు. మరో 18 బంతులు మిగిలుండగానే నల్గొండ జట్టు 4 వికెట్లు కోల్పోయి విజయతీరాలకు చేరింది.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పులివెందులలో రెండో రోజు వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటన (ఫొటోలు)
photo 2

ముద్దుల కూతురితో బిగ్‌బాస్ శివజ్యోతి (ఫొటోలు)
photo 3

సమంతతో రాహుల్ రవీంద్రన్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

రోజా పువ్వుతో మ్యాడ్ బ్యూటీ పోజులు.. ఫోటోలు
photo 5

గట్టు శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయ ప్రారంభోత్సవంలో వైఎస్ జగన్

Video

View all
AP High Court Key Decision On Gangamma Case 1
Video_icon

దళిత మహిళ గంగమ్మ లాకప్ డెత్ కేసులో హై కోర్టు కీలక నిర్ణయం
Avanigadda People Protest Against Nara Lokesh 2
Video_icon

లోకేష్‌ను అడ్డుకున్న గ్రామస్తులు.. ఎందుకంటే ?
Huge Public Crowd In YS Jagan Pulivendula Tour Updates 3
Video_icon

Pulivendula : ఇసుక వేస్తే రాలనంత జనం
Pedda Reddy Fire On AP Police Behaviour 4
Video_icon

జేసీ అనుచరుల కంటే పోలీసులే నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు
YSRCP Perni Nani Shocking Allegations On Gade Sai Krishna Lockup Death 5
Video_icon

CI నాగరాజు ఫోన్ ఎక్కడ..? శవాన్ని ఇద్దరూ కలిసే మాయం..!
Advertisement
 