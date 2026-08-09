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ట్రై-సిరీస్లకు మళ్లీ తెరతీసే యోచన
భారత్తో ఐదు టెస్టుల సిరీస్కు ప్రాధాన్యం
భారత క్రికెట్కు మరింత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ఇంగ్లండ్ క్రికెట్ బోర్డు (ECB) భావిస్తోంది. టీమిండియాతో మరిన్ని అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు నిర్వహించేందుకు ఈసీబీ ఆసక్తి చూపుతోంది. ముఖ్యంగా వన్డేల్లో మూడు దేశాల ట్రై-సిరీస్లను తిరిగి తీసుకురావాలని యోచిస్తోంది. అలాగే భారత్తో ఐదు టెస్టుల సిరీస్లకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నట్లు ఈసీబీ సీఈఓ రిచర్డ్ గౌల్డ్ వెల్లడించారు.
12-18 నెలల్లో ట్రై-సిరీస్లు..?
వన్డే క్రికెట్లో మూడు దేశాల ట్రై-సిరీస్లను తిరిగి ప్రవేశపెట్టే దిశగా చర్చలు జరుగుతున్నాయని రిచర్డ్ గౌల్డ్ తెలిపారు. వచ్చే 12 నుంచి 18 నెలల్లో కొన్ని ట్రై-సిరీస్లు నిర్వహించే అంశంపై ఇప్పటికే ప్రణాళికలు రూపొందుతున్నాయని ఆయన వెల్లడించారు.
భారత వన్డే కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ కూడా అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ట్రై-సిరీస్లను తిరిగి తీసుకురావాలని గతంలో తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఈసీబీ తాజా వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
ఒకప్పుడు అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ట్రై-సిరీస్లు సాధారణంగా ఉండేవి. అయితే గత కొన్నేళ్లుగా ద్వైపాక్షిక సిరీస్లు, ఐసీసీ టోర్నీలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం లభించడంతో మూడు దేశాల సిరీస్లు దాదాపుగా కనుమరుగయ్యాయి.
భారత్, ఇంగ్లండ్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య చివరి ప్రధాన పురుషుల వన్డే ట్రై-సిరీస్ 2015లో జరిగింది. ఆ టోర్నీలో ఇంగ్లండ్ విజేతగా నిలిచింది.
భారత్తో ఐదు టెస్టుల సిరీస్కు ప్రాధాన్యం
వన్డేలతో పాటు టెస్టు క్రికెట్పైనా ఈసీబీ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. భారత్, ఆస్ట్రేలియాతో జరిగే ఐదు టెస్టుల సిరీస్లను ఇంగ్లండ్ క్రికెట్లో అత్యున్నత స్థాయి పోటీగా రిచర్డ్ గౌల్డ్ అభివర్ణించారు. భారత్తో ఐదు టెస్టుల సిరీస్లు ఆడేందుకు ఈసీబీ సిద్ధంగా ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్తులో దక్షిణాఫ్రికాతో కూడా ఇలాంటి సుదీర్ఘ టెస్టు సిరీస్లు నిర్వహించాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఐదు టెస్టుల సిరీస్ వల్ల ఇరు జట్లకు పుంజుకునే అవకాశం లభించడంతో పాటు, ఆటగాళ్ల సామర్థ్యానికి అసలైన పరీక్ష ఎదురవుతుంది. ఫ్రాంచైజీ టీ20 లీగ్ల ప్రభావం పెరుగుతున్న సమయంలో టెస్టు క్రికెట్కు ఇలాంటి సుదీర్ఘ సిరీస్లు మరింత ప్రాధాన్యం కలిగిస్తాయని ఈసీబీ భావిస్తోంది.
మళ్లీ వన్డేల వైపు ఎందుకు..?
ప్రస్తుతం టెస్టు, టీ20 క్రికెట్ మధ్య వన్డే ఫార్మాట్ తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకునేందుకు పోరాడుతోంది. ద్వైపాక్షిక వన్డే సిరీస్లకు పెద్ద టోర్నీలతో పోలిస్తే అంతగా ఆదరణ లభించడం లేదు.
అయితే వన్డేలకు ఇప్పటికీ ప్రత్యేక ఆకర్షణ ఉంది. టీ20లకు దూరమైన పలువురు స్టార్ ఆటగాళ్లు వన్డేల్లో కొనసాగుతున్నారు. అందువల్ల టెస్టు క్రికెట్, ఫ్రాంచైజీ టీ20ల మధ్య వన్డేలు ఒక కీలకమైన వారధిగా మారే అవకాశం ఉంది.
భారత్, ఇంగ్లండ్, ఆస్ట్రేలియా వంటి జట్లు పాల్గొనే వన్డే ట్రై-సిరీస్లకు భారీ ప్రేక్షకాదరణ లభించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ద్వైపాక్షిక సిరీస్లకు భిన్నంగా ట్రై-సిరీస్లో ప్రతి మ్యాచ్కు పాయింట్ల పట్టిక పరంగా ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.
వన్డేలకు కొత్త ఊపు వస్తుందా..?
ట్రై-సిరీస్లు తిరిగి వస్తే వన్డే క్రికెట్కు కొత్త ఉత్సాహం వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రతి మ్యాచ్కు ఫలితంతో పాటు పాయింట్ల పట్టిక ప్రభావం ఉండటం వల్ల పోటీ మరింత ఆసక్తికరంగా మారుతుంది.
అంతేకాకుండా, ఐసీసీ టోర్నీలకు ముందు యువ ఆటగాళ్లను పరీక్షించేందుకు భారత్, ఇంగ్లండ్ వంటి జట్లకు ఇవి మంచి వేదికగా మారవచ్చు. కీలక ఆటగాళ్లకు విశ్రాంతి ఇస్తూనే కొత్త ఆటగాళ్లకు అవకాశాలు కల్పించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
మొత్తంగా చూస్తే, ట్రై-సిరీస్ల పునరాగమనం, భారత్తో ఐదు టెస్టుల సిరీస్లకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్న ఈసీబీ వైఖరి అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో భారత్-ఇంగ్లండ్ సంబంధాలకు మరింత బలం చేకూర్చే అవకాశం ఉంది.