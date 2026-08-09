 కెనడా ఓపెన్‌లో సంచలనం.. వరల్డ్ నంబర్‌ 1 సబలెంకాకు షాక్ | Canada Open Shock, World No.1 Aryna Sabalenka Knocked Out By Ekaterina Alexandrova In Thrilling Battle | Sakshi
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కెనడా ఓపెన్‌లో సంచలనం.. వరల్డ్ నంబర్‌ 1 సబలెంకాకు షాక్

Aug 9 2026 3:14 PM | Updated on Aug 9 2026 4:39 PM

World No 1 Sabalenka knocked out of Canadian Open by Alexandrova

source: X

అలెగ్జాండ్రోవా చేతిలో మూడు సెట్ల పోరులో ఓటమి

యూఎస్ ఓపెన్‌కు ముందు భారీ ఎదురుదెబ్బ

కెనడా ఓపెన్‌లో సంచలనం నమోదైంది. ప్రపంచ నంబర్‌ వన్, నాలుగు సార్లు గ్రాండ్‌స్లామ్‌ విజేత ఆర్యనా సబలెంకా అనూహ్యంగా టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. నాలుగో రౌండ్‌లో రష్యాకు చెందిన 16వ సీడ్‌ ఎకతెరీనా అలెగ్జాండ్రోవా చేతిలో సబలెంకా ఓటమిపాలైంది.

దాదాపు రెండున్నర గంటల పాటు సాగిన హోరాహోరీ పోరులో అలెగ్జాండ్రోవా 7-6(3), 4-6, 6-4తో సబలెంకాపై విజయం సాధించి క్వార్టర్‌ ఫైనల్లోకి దూసుకెళ్లింది.

ఈ ఓటమి సబలెంకా యూఎస్‌ ఓపెన్‌ సన్నాహకాలకు గట్టి దెబ్బగా మారింది. గత ఏడాది యూఎస్‌ ఓపెన్‌ టైటిల్‌ గెలిచిన సబలెంకా.. ఈసారి కూడా తన టైటిల్‌ రక్షణకు సిద్ధమవుతున్న సమయంలో కెనడా ఓపెన్‌లోనే అనూహ్యంగా నిష్క్రమించింది.

తొలి సెట్‌లో టైబ్రేక్‌.. సబలెంకాకు షాక్
మ్యాచ్‌ ఆరంభంలో సబలెంకా బ్రేక్‌ సాధించి ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. అయితే అలెగ్జాండ్రోవా వెంటనే పుంజుకుని స్కోరును సమం చేసింది. చివరకు తొలి సెట్‌ టైబ్రేక్‌కు వెళ్లగా.. రష్యా ప్లేయర్‌ 7-3తో టైబ్రేక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. దీంతో సబలెంకా మ్యాచ్‌లో వెనుకబడింది.

రెండో సెట్‌లో పుంజుకున్న నంబర్‌ వన్
రెండో సెట్‌లో సబలెంకా తన అనుభవాన్ని చూపించింది. 4-3తో ఆధిక్యంలో ఉన్న సమయంలో అలెగ్జాండ్రోవా సర్వీస్‌ను బ్రేక్‌ చేసిన సబలెంకా.. ఆ తర్వాత తన సర్వీస్‌ను నిలబెట్టుకుని సెట్‌ను 6-4తో గెలుచుకుంది. దీంతో మ్యాచ్‌ నిర్ణాయక మూడో సెట్‌కు చేరింది.

కీలక సమయంలో సబలెంకా తప్పిదాలు
మూడో సెట్‌లో అలెగ్జాండ్రోవా దూకుడైన షాట్లతో సబలెంకాపై ఒత్తిడి పెంచింది. మరోవైపు సబలెంకా తప్పిదాల సంఖ్య పెరగడంతో రష్యా ప్లేయర్‌కు అవకాశాలు లభించాయి.

4-5తో వెనుకబడి మ్యాచ్‌లో నిలవాలంటే తప్పక సర్వీస్‌ నిలబెట్టుకోవాల్సిన సమయంలో సబలెంకా రెండు మ్యాచ్‌ పాయింట్లను కాపాడుకుంది. అయితే మూడో మ్యాచ్‌ పాయింట్‌ వద్ద డబుల్‌ ఫాల్ట్‌ చేయడంతో మ్యాచ్‌ అలెగ్జాండ్రోవా చేతుల్లోకి వెళ్లిపోయింది.

క్వార్టర్స్‌లో స్వితోలినాతో పోరు
క్వార్టర్‌ ఫైనల్లో అలెగ్జాండ్రోవా ఉక్రెయిన్‌ స్టార్‌ ఎలినా స్వితోలినాను ఎదుర్కోనుంది. నాలుగో రౌండ్‌లో స్వితోలినా అమెరికా ఎనిమిదో సీడ్‌ అమాండా అనిసిమోవాను 6-2, 6-4తో ఓడించి క్వార్టర్‌ ఫైనల్లో అడుగుపెట్టింది.

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