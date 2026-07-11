 వింబుల్డన్‌లో ఓటమి.. రిటైర్మెంట్‌పై జకోవిచ్ కీలక వ్యాఖ్యలు | Novak Djokovic Clarity-Retirement-Playing Next Year Wimbledon Grand Slam | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వింబుల్డన్‌లో ఓటమి.. రిటైర్మెంట్‌పై జకోవిచ్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Jul 11 2026 9:34 AM | Updated on Jul 11 2026 9:38 AM

Novak Djokovic Clarity-Retirement-Playing Next Year Wimbledon Grand Slam

సెర్బియా టెన్నిస్ సూప‌ర్ స్టార్ నొవాక్ జ‌కోవిచ్ రిటైర్మెంట్‌పై కీల‌క వ్యాఖ్య‌లు చేశాడు. ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క వింబుల్డ‌న్ గ్రాండ్‌స్లామ్ టెన్నిస్ టోర్నీలో జ‌కోవిచ్ సెమీస్‌లో ఇంటిబాట ప‌ట్టిన సంగ‌తి తెలిసిందే. శుక్ర‌వారం సాయంత్రం జ‌రిగిన పురుషుల సింగిల్స్ క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్లో జ‌కోవిచ్ 4-6, 4-6, 4-6 తేడాతో ప్ర‌పంచ నంబ‌ర్‌వ‌న్ జానిక్ సినర్ (ఇట‌లీ) చేతిలో వ‌రుస సెట్ల‌లో ప‌రాజ‌యం పాల‌య్యాడు.

దీంతో జ‌కోవిచ్ 25వ గ్రాండ్‌స్లామ్ టైటిల్  సాధించాల‌న్న క‌ల అలాగే మిగిల‌పోయింది. అయితే మ్యాచ్ ముగిసిన త‌ర్వాత జ‌కోవిచ్ వ‌చ్చే ఏడాది వింబుల్డ‌న్‌లో ఆడ‌డంపై క్లారిటీ ఇచ్చాడు. తానిప్పుడే రిటైర్ కాన‌ని, వ‌చ్చే ఏడాది వింబుల్డ‌న్ ఆడాల‌నుకుంటున్న‌ట్లు త‌న మ‌న‌సులోని మాట‌ను బ‌య‌ట‌పెట్టాడు. జ‌కోవిచ్ 25వ గ్రాండ్‌స్లామ్ టైటిల్ సాధించేంత వ‌ర‌కు టెన్నిస్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టించే ఉద్దేశం త‌న‌కు లేద‌ని అభిమానుల‌కు ప‌రోక్షంగా హింట్ ఇచ్చిన‌ట్ల‌యింది. 

'మూడో రోజుల క్రితం వింబుల్డ‌న్‌లో నేను సాధించిన విజ‌యం మ‌రువ‌లేనిది. 40 ఏళ్ల వ‌య‌సులో ఈ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న నాకు మ‌రింత బూస్ట్ ఇస్తోంది. వింబుల్డ‌న్‌లో సెమీస్‌లో ఓట‌మి పాల‌వ్వ‌డం బాధించిన‌ప్ప‌టికీ ఇక్క‌డి దాకా చేరుకోవ‌డం ఆనందంగా ఉంది. ఇవాళ మ్యాచ్ సిన‌ర్‌దే. వ‌రుస సెట్ల‌లో అత‌డి చేతిలో ఖంగుతిన‌డంపై పునరాలోచ‌న చేస్తున్నా. 

త‌ప్పిదాలు ఎక్క‌డ ఉన్నాయో తెలుసుకొని వాటిని స‌రిదిద్దుకొనే ప్ర‌య‌త్నం చేస్తాను. వ‌చ్చే ఏడాది వింబుల్డ‌న్ ఆడాల‌నుకుంటున్నా.' అని చెప్పుకొచ్చాడు. ఇక 2022లో జ‌కోవిచ్ చివ‌రిసారి వింబుల్డ‌న్ గ్రాండ్‌స్లామ్ టైటిల్ నెగ్గాడు. ఇక 2023లో యూఎస్ ఓపెన్ గెలిచిన జ‌కోవిచ్ అప్పటి నుంచి మ‌రో గ్రాండ్‌స్లామ్ టైటిల్ గెల‌వ‌లేక‌పోయాడు.

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వింబుల్డ‌న్‌లో దిగ్గ‌జాల సంద‌డి (ఫొటోలు)
photo 2

భీమవరంలో సినీనటి కృతిశెట్టి సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

బోనీ కపూర్ కూతురి వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్‌లో సినీ తారల సందడి (ఫోటోలు)

photo 4

యూకే అంబాసిడర్‌తో పూనమ్ కౌర్ సందడి (ఫోటోలు)
photo 5

సంక్రాంతికి వస్తున్నాం ఫేమ్ బుల్లిరాజు బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)

Video

View all
High Tension At Simhachalam Temple Over Shop Removals 1
Video_icon

చేతులెత్తి మొక్కుతున్నాం... మమ్మల్ని చంపేసి షాపులు తీయండి..!
CPI Narayana Sensational Comments On Pawan Kalyan 2
Video_icon

ఫస్ట్ పవన్ పై కేసు పెట్టాలి.. రావణ్ UAPA కేసుపై CPI నారాయణ షాకింగ్ కామెంట్స్
Special Story On Kollur Mookambika Temple Mystery 3
Video_icon

మూకాంబిక ఆలయంలో వేల కోట్ల నిధి! సర్వముద్ర వెనుక రహస్యం?
India vs England 5th T20 Match 4
Video_icon

నేడు భారత్ ఇంగ్లాండ్ 5వ T20 మ్యాచ్
Tragic Incident In Shabad Rangareddy District 5
Video_icon

దారుణ హత్యలు.. వాడిని వదిలిపెట్టం చంపేస్తాం..!
Advertisement
 