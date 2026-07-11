ఫిఫా ప్రపంచకప్‌: బెల్జియంపై స్పెయిన్‌ విజయం

ఫిఫా ప్రపంచకప్-2026 టోర్నీలో బెల్జియం ప్రయాణం ముగిసింది. లాస్ ఏంజెలిస్ వేదికగా శనివారం తెల్లజామున ముగిసిన మ్యాచ్లో స్పెయిన్ చేతిలో 1-2 తేడాతో బెల్జియం ఓడిపోయింది.
కాగా 2010లో విశ్వవిజేతగా నిలిచిన స్పెయిన్ తాజా ప్రపంచకప్లో లీగ్ దశలో సూపర్ ఫామ్ కొనసాగించింది. గ్రూప్ దశలో ఆడిన ఐదు మ్యాచ్ల్లో నాలుగు గెలిచి, ఒక మ్యాచ్ను ‘డ్రా’ చేసుకొంది. అంతేకాదు క్వార్టర్ ఫైనల్కు చేరుకునే క్రమంలో ప్రత్యర్థి జట్లను ఒక్క గోల్ కూడా చేయనివ్వని ఒకే ఒక జట్టుగా నిలవడం విశేషం.
మరోవైపు.. నాలుగోసారి క్వార్టర్ ఫైనల్ చేరిన బెల్జియం కూడా ఈసారి గ్రూప్ దశలో అజేయంగానే నిలిచింది. ఇక నాకౌట్ తొలి రౌండ్ మ్యాచ్లో 3-2తో సెనెనల్ను ఓడించిన బెల్జియం.. ప్రిక్వార్టర్ ఫైనల్లో ఆతిథ్య అమెరికాను 4-1 తేడాతో చిత్తు చేసింది.