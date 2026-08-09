 కొరియా మాస్టర్స్ ఛాంపియన్ అశ్మిత | Ashmita Chaliha Beats Han Qianxi To Win Maiden BWF World Tour Title At Korea Masters, More Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కొరియా మాస్టర్స్ ఛాంపియన్ అశ్మిత

Aug 9 2026 11:36 AM | Updated on Aug 9 2026 1:16 PM

Ashmita Chaliha beats Han Qianxi to win maiden BWF World tour title at Korea Masters

కొరియా మాస్టర్స్‌ వరల్డ్‌ టూర్‌ సూపర్‌–300 బ్యాడ్మింటన్‌ టోర్నమెంట్‌లో భారత యువ ష‌ట్ల‌ర్ అశ్మిత చాలిహా అద‌ర‌గొట్టింది. ఈ టోర్నీ మ‌హిళ‌ల సింగిల్స్ విజేత‌గా అశ్మిత నిలిచింది. ఆదివారం జ‌రిగిన ఫైన‌ల్ పోరులో చైనాకు చెందిన హాన్ ఖియాన్ క్సీపై  14-21, 21-14, 21-14 తేడాతో విజ‌యం సాధించిన అశ్మిత.. త‌న తొలి బీడబ్ల్యూఎఫ్ టూర్‌ టైటిల్‌ను ముద్దాడింది. 

53 నిమిషాల పాటు సాగిన ఈ హోరాహోరీ పోరులో అస్సాంకు చెందిన అశ్మిత .. తొలి గేమ్‌లోకాస్త త‌డ‌బ‌డింది. తొలి గేమ్‌ను చైనా షట్లర్ హాన్ 14-21తో సొంతం చేసుకుంది. అనంత‌రం రెండో గేమ్‌లో అశ్మిత అద్భుత‌మైన క‌మ్‌బ్యాక్ ఇచ్చింది. అటాకింగ్ గేమ్‌తో విరుచుకుపడి హాన్‌ను ఒత్తిడిలోకి నెట్టింది. 

ఈ అస్సాం ష‌ట్ల‌ర్ సంచ‌ల‌న‌ ప్రదర్శనతో రెండో గేమ్‌ను 21-14తో కైవసం చేసుకుని మ్యాచ్‌ను నిర్ణయాత్మక మూడో గేమ్‌కు తీసుకెళ్లింది. మూడో గేమ్‌లో కూడా ఆమె స‌త్తాచాటింది. ఒక దశలో 9-11తో వెనకబడినప్పటికీ అశ్మిత ఏమాత్రం ఒత్తిడికి లోనుకాలేదు. కీలక సమయంలో తిరిగి పుంజుకుని ప్ర‌త్యర్ధిపై 21-14తో తేడాతో విజ‌యం సాధించింది. గేమ్‌తో పాటు మ్యాచ్‌ను కూడా ఆమె గెలుచుకుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ఘనంగా 'రన్ ఫర్ SMA 2026' (ఫొటోలు)
photo 2

టాలీవుడ్ రాజకుమారుడు.. మహేశ్ బాబు బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రెగ్నెన్సీతో సమంత.. ఆగస్టు ఎనర్జీతో ఇలా (ఫొటోలు)
photo 4

వేశ్య పాత్రలో అదరగొట్టిన వామికా గబ్బి.. ఈ బ్యూటీ బ్యాగ్‌గ్రౌండ్‌ తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

సూర్య ‘విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్’ మూవీ HD స్టిల్స్

Video

View all
Iran Conditions On America About Strait Of Hormuz 1
Video_icon

అమెరికాకు ఇరాన్ పెట్టిన షరతులు ఇవే..!
YS Jagan Greetings On World Tribal Day 2
Video_icon

గిరిజనులకు అంతర్జాతీయ ఆదివాసీ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వైఎస్ జగన్
SP Narasimha Press Meet Over Dr Priyanka Incident 3
Video_icon

డా. ప్రియాంక ఘటనపై SP సంచలన వ్యాఖ్యలు
Indian Cricketer Ramandeep Singh Marries Actress Charlie Chauhan 4
Video_icon

గుట్టు చప్పుడు కాకుండా హీరోయిన్ ను పెళ్లి చేసుకున్న టీమిండియా క్రికెటర్
Priyanka Father Venkatesh About His Daughter Health Condition 5
Video_icon

నా బిడ్డ గురించి సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం పట్టించుకోకపోవడం దారుణం
Advertisement
 