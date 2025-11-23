 డ్యాన్స్‌తో అదరగొట్టిన స్మృతి మంధాన | Smriti Mandhana Ditches Shy Avatar For Pre-Wedding Dance With Palash Muchhal | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

డ్యాన్స్‌తో అదరగొట్టిన స్మృతి మంధాన.. వీడియో వైరల్‌

Nov 23 2025 9:37 AM | Updated on Nov 23 2025 9:38 AM

Smriti Mandhana Ditches Shy Avatar For Pre-Wedding Dance With Palash Muchhal

భారత మహిళల జట్టు స్టార్ ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన పెళ్లి పీటలె‍క్కేందుకు సిద్దమైంది. సంగీత దర్శకుడు పలాష్ ముచ్చల్‌తో ఆమె వివాహం ఆదివారం(నవంబర్ 23) ఇండోర్‌లో జరగనుంది. ఈ క్రమంలో శనివారం రాత్రి ఏర్పాటు చేసిన సంగీత్‌లో మంధాన-ముచ్చల్ జంట డ్యాన్స్‌తో అదరగొట్టారు.

తొలుత పలాష్ మెడలో స్మృతి  దండ వేయగా.. అతడు స్టార్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్‌కు వినయంగా వంగి నమస్కరించాడు. ఆ తర్వాత ఇద్దరు కలిసి 'తేను లేకే మైన్ జావంగా' వంటి బాలీవుడ్ పాటకు డ్యాన్స్ చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతోంది.

కాగా ఈ కార్యక్రమానికి స్మృతి సహచర క్రికెటర్లు హాజరై సందడి చేశారు. జెమీమా రోడ్రిగ్స్, రాధా యాదవ్, శ్రేయాంక పాటిల్ తమ డ్యాన్స్‌లతో దుమ్ములేపారు. వారి వివాహ వేడుకల్లో భాగంగా, 'టీమ్ బ్రైడ్' (వధువు జట్టు), 'టీమ్ గ్రూమ్' (వరుడి జట్టు) మధ్య ఒక సరదా క్రికెట్ మ్యాచ్ కూడా జరిగింది. 

స్మృతి కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించిన 'టీమ్ బ్రైడ్' ఈ మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించింది. అంతకుముందు శుక్రవారం జరిగిన స్మృతి హల్దీ వేడుకలో భారత మహిళా క్రికెటర్లు తమ ఆటపాటలతో అలరించారు. కాగా గత కొంతకాలంగా ప్రేమలో ఉన్న స్మృతి-పలాశ్‌ జంట.. 2024లో తమ బంధాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. 

​ఇటీవలే పలాశ్‌ ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో స్మృతికి మోకాళ్లపై కూర్చుని ప్రపోజ్ చేశారు. అనంతరం తన ఎంగేజ్‌మెంట్ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా స్మృతి అభిమానులతో పంచుకుంది.
చదవండి: కెప్టెన్‌గా సంజూ శాంస‌న్‌.. అధికారిక ప్ర‌కట‌న‌

 


 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విశాఖలో గ్రాండ్‌గా ‘ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా’ మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

‘ది సర్జ్‌ ఈక్వెస్ట్రియన్‌ లీగ్‌’ ముగింపు వేడుకలో వైఎస్‌ జగన్, కేటీఆర్‌ (ఫొటోలు)

photo 3

ప్రీమియర్ నైట్.. అందంగా ముస్తాబైన రాశీ ఖన్నా (ఫొటోలు)
photo 4

తెలుగు యాక్టర్స్ జోడీ మాలధారణ.. పుణ్యక్షేత్రాల సందర్శన (ఫొటోలు)
photo 5

‘3 రోజెస్’ సీజన్ 2 టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Cyclone Senyar Alert To Andhra Pradesh 1
Video_icon

మొంత మరువక ముందే.. ఏపీకి మరో తుఫాన్ గండం
YS Jagan And KTR Attend Private Event In Bengaluru 2
Video_icon

ఒకే ఫ్రేమ్ లో YS జగన్, కేటీఆర్
Indian Cyber Force Hacks Pakistan 3
Video_icon

పాకిస్థాన్ కు డిజిటల్ షాక్... హ్యాక్ అవుతున్న ప్రభుత్వ వెబ్ సైట్లు
Varudu Kalyani about AP Police Ranking in Central Govt Report 4
Video_icon

Varudu: అయ్యో..ఏపీకి చివరి ర్యాంక్..! పోలీసుల పరువు తీసిన అనిత
Maoists To Surrender Before Telangana DGP Shivadhar Reddy 5
Video_icon

తెలంగాణ DGP ముందు లొంగిపోనున్న మావోయిస్టు అగ్రనేతలు
Advertisement
 