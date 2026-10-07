టీమిండియాతో ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ను వెస్టిండీస్తో ఓటమితో ఆరంభించింది. లక్నో వేదికగా మంగళవారం జరిగిన తొలి టీ20లో వెస్టిండీస్ జట్టు భారత్ చేతిలో 8 వికెట్ల తేడాతో ఘోర పరాజయాన్ని మూటగట్టుకుంది. పర్యాటక జట్టు నిర్దేశించిన 172 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ కేవలం రెండు వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి 14.4 ఓవర్లలోనే ఊదిపడేసింది
టీమిండియా కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ కేవలం 43 బంతుల్లోనే 102 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచి, అద్భుత శతకంతో జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చాడు. ఈ ఓటమిపై మ్యాచ్ అనంతరం కరేబియన్ జట్టు కెప్టెన్ షాయ్ హోప్ స్పందిస్తూ.. తమ బ్యాటింగ్ వైఫల్యమే ఓటమికి ప్రధాన కారణమని అంగీకరించాడు.
మా ఓటమికి కారణమిదే
"నిజాయితీగా చెప్పాలంటే ఈ మ్యాచ్లో మేము చాలా పొరపాట్లు చేశాం. ముఖ్యంగా బ్యాటింగ్లో తీవ్రంగా నిరాశపరిచాం. పవర్ప్లేలో ఆశించిన ఆరంభం లభించలేదు. దూకుడుగా ఆడే క్రమంలో వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయాం. భారత్ లాంటి బలమైన జట్టుతో ఆడుతున్నప్పుడు బోర్డుపై భారీ స్కోరు ఉండటం చాలా అవసరం. వికెట్లను కాపాడుకుంటూ మరో 20 నుంచి 30 పరుగులు అదనంగా చేసి ఉంటే పరిస్థితి వేరుగా ఉండేది. ఆఖరి ఓవర్లలో కూడా అనుకున్నంతగా పరుగులు రాబట్టలేకపోయాం.
రెండో ఇన్నింగ్స్లో మంచు ప్రభావం ( ఎక్కువగా ఉండటంతో భారత్కు లక్ష్య ఛేదన మరింత సులువైంది. అయితే ఈ విషయంలో బౌలర్లను తప్పుపట్టలేను. ఎంచుకున్న టీమ్ కాంబినేషన్ ప్రకారమే బరిలోకి దిగినప్పటికీ, జట్టులో మరొక అదనపు స్పిన్నర్ ఉండి ఉంటే బాగుండేదని మ్యాచ్ తర్వాత అనిపించింది.
మా వ్యూహం ప్రకారం పవర్ప్లేలోనే రోస్టన్ చేజ్, అకీల్ హొసేన్లతో చెరో రెండు ఓవర్లు బౌలింగ్ చేయించాను. ఆ తర్వాత భారత్ మరికొన్ని వికెట్లు కోల్పోయి, వారి మిడిల్ ఆర్డర్లో లెఫ్ట్ హ్యాండర్లు వచ్చినప్పుడు చేజ్ను రంగంలోకి దించాలనుకున్నాం.
కానీ మేమనుకున్న ప్లాన్ ఏదీ వర్కవుట్ అవ్వలేదు. మ్యాచ్ ముగిసాక ఎన్నైనా మాట్లాడుకోవచ్చు, కానీ ఈ రోజు భారత్ మాకంటే అత్యుత్తమ ప్రదర్శన చేసి విజయం సాధించింది" అని పోస్ట్ మ్యాచ్ ప్రెజెంటేషన్లో షాయ్ హోప్ పేర్కొన్నాడు.