ఐపీఎల్-2027 సీజన్కు ముందు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్కు భారీ షాక్ తగిలింది. ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ప్లేయర్ ట్రావిస్ హెడ్.. వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల వచ్చే ఏడాది సీజన్ నుంచి వైదొలిగాడు. దీంతో అతడిని మినీ వేలానికి ముందు ఎస్ఆర్హెచ్ జట్టు నుంచి రిలీజ్ చేసింది. మూడు సీజన్ల పాటు విధ్వంసక బ్యాటింగ్తో సన్రైజర్స్కు అద్భుత విజయాలు అందించిన హెడ్ లేకపోవడం జట్టుకు పెద్ద లోటే.
హోప్పై కన్ను!
అయితే హెడ్ స్థానాన్ని వెస్టిండీస్ కెప్టెన్ షాయ్ హోప్తో భర్తీ చేయాలని సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ యాజమాన్యం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. డిసెంబర్ 16న గోవాలో జరిగే మినీ వేలంలో అతడిపై భారీ మొత్తాన్ని వెచ్చించేందుకు ఎస్ఆర్హెచ్ సిద్ధమైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఎస్ఆర్హెచ్ పర్స్లో రూ. 40.15 కోట్లు ఉన్నాయి. అందులో సగం మొత్తం హోప్ కోసం ఖర్చు చేసినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదని ఐపీఎల్ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
కాగా హోప్ ప్రస్తుతం అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నాడు. ఇటీవల భారత పర్యటనలో హోప్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. వన్డే, టీ20 సిరీస్లలో కలిపి అతడు ఏకంగా నాలుగు సెంచరీలు బాదాడు. ముఖ్యంగా రాంచీ, హైదరాబాద్లలో జరిగిన టీ20 మ్యాచ్లలో అజేయ శతకాలు సాధించాడు. ఉప్పల్ పిచ్పై అతడికి ఉన్న ఈ తిరుగులేని రికార్డే ఎస్ఆర్హెచ్ కన్ను అతడిపై పడటానికి ప్రధాన కారణం.
మూడో వికెట్ కీపర్గా..
అదేవిధంగా అభిషేక్ శర్మతో కలిసి ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగితే లెఫ్ట్-రైట్ కాంబినేషన్ చక్కగా కుదురుతుంది. ఒకవేళ ఇషాన్ కిషన్ ఓపెనింగ్ చేస్తే, షాయ్ హోప్ 3వ స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేయగలడు. అంతేకాకుండా హెన్రిచ్ క్లాసెన్, ఇషాన్ కిషన్లతో పాటు అదనపు వికెట్ కీపర్గా, కెప్టెన్సీ అనుభవం ఉన్న ఆటగాడిగా జట్టుకు ఎంతో ఉపయోగపడతాడు. అయితే, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ జట్ల నుంచి పోటీ ఎదురయ్యే అవకాశం ఉన్నందున, హోప్ కోసం వేలంలో ఎస్ఆర్హెచ్ గట్టిగానే పోరాడాల్సి ఉంటుంది.
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