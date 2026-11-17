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ఐపీఎల్ 2027 మినీ వేలానికి ముందు మంగళవారంతో రిటెన్షన్ గడువు ముగియడంతో అన్ని ఫ్రాంచైజీలు తాము విడుదల చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాను ప్రకటించాయి. 2027 సీజన్కు ముందు ఆటగాళ్లను అట్టిపెట్టుకోవడం, వదులుకోవడం వంటి ప్రక్రియను పది ఫ్రాంచైజీలు పూర్తి చేశాయి. దీంతో ఏ జట్టు ఎవరిని కొనసాగించింది, ఎవరికి గుడ్బై చెప్పిందనే విషయంపై స్పష్టత వచ్చింది.
ఈసారి విడుదలైన ఆటగాళ్ల జాబితాలో పలువురు స్టార్ క్రికెటర్లు ఉండటం ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. ముఖ్యంగా మహేంద్రసింగ్ ధోనీ ఆటగాడిగా ఐపీఎల్కు వీడ్కోలు పలకడం, ట్రావిస్ హెడ్, మిచెల్ స్టార్క్, ట్రెంట్ బౌల్ట్ వంటి ఆటగాళ్లు వేలంలోకి రావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఫ్రాంచైజీలు విడుదల చేసిన ఆటగాళ్లు
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK): ఎంఎస్ ధోనీ (రిటైర్మెంట్), ప్రశాంత్ వీర్, మాట్ హెన్రీ, మాథ్యూ షార్ట్, జాక్ ఫోక్స్, స్పెన్సర్ జాన్సన్, ఆకాశ్ మధ్వాల్, కుల్దీప్ యాదవ్, అమన్ ఖాన్, డియాన్ ఫారెస్టర్, మాక్నీల్ నోరోన్హా
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH): ట్రావిస్ హెడ్, జెరాల్డ్ కోయెట్జీ, జయదేవ్ ఉనద్కత్, శివమ్ మావి, కమిందు మెండిస్, దిల్షాన్ మధుశంక, డేవిడ్ పెయిన్, ఓంకార్ తర్మలే, అమిత్ కుమార్
Thank you for all the amazing memories, Risers 🧡 https://t.co/nIscELWpUJ
— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) November 17, 2026
ముంబై ఇండియన్స్ (MI): ట్రెంట్ బౌల్ట్, దీపక్ చాహర్, ఏఎం ఘజన్ఫర్, కేశవ్ మహారాజ్, మయాంక్ మార్కండే, అథర్వ అంకోలేకర్, డానిష్ మలేవార్, మయాంక్ రావత్, మహ్మద్ ఐజార్
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR): మతీషా పతిరానా, ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్, రచిన్ రవీంద్ర, అజింక్య రహానే, బ్లెస్సింగ్ ముజారబానీ, నవదీప్ సైనీ, రాహుల్ త్రిపాఠి, ఉమ్రాన్ మాలిక్, ఆకాశ్ దీప్, తేజస్వి దహియా, లువ్నిత్ సిసోడియా, దక్ష్ కామ్రా
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (DC): మిచెల్ స్టార్క్, నితీశ్ రాణా, అభిషేక్ పోరెల్, పాథుమ్ నిస్సంక, బెన్ డకెట్, కరుణ్ నాయర్, దుష్మంత చమీరా, రెహాన్ అహ్మద్, సాహిల్ పరాఖ్, అజయ్ మండల్
రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR): షిమ్రాన్ హెట్మయర్, తుషార్ దేశ్పాండే, ఆడమ్ మిల్నే, క్వేనా మఫాకా, కుల్దీప్ సేన్, యుద్ధవీర్ సింగ్, విఘ్నేశ్ పుత్తూర్, రవి సింగ్
లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG): ఆవేశ్ ఖాన్, వనిందు హసరంగ, అన్రిచ్ నోకియా, జార్జ్ లిండే, మాథ్యూ బ్రీట్జ్కే, నమన్ తివారీ, హిమ్మత్ సింగ్
పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS): నెహాల్ వధేరా, మిచెల్ ఓవెన్, లాకీ ఫెర్గూసన్, పైలా అవినాష్, ప్రవీణ్ దూబే, విశాల్ నిషాద్
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB): మంగేష్ యాదవ్, జాకబ్ బెథెల్, రిచర్డ్ గ్లీసన్, స్వప్నిల్ సింగ్, విహాన్ మల్హోత్రా, సాత్విక్ దేశ్వాల్
గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT): షారుఖ్ ఖాన్, ఇషాంత్ శర్మ, ల్యూక్ వుడ్ / మార్క్ వుడ్, కుల్వంత్ ఖేజ్రోలియా, పృథ్వీ రాజ్ యర్రా, కానర్ ఎస్టర్హుయిజెన్
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐲𝐨𝐮, 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐝 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐑𝐂𝐁’𝐬 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐨𝐟 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣. ❤️ Ready to #PlayBold, fly the RCB flag high and create history again. 🔥 #ನಮ್ಮRCB https://t.co/4nu19130oV
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) November 17, 2026
The wait is over... Presenting the official list of retained players ahead of #TATAIPL 2027 📋 #TATAIPLAuction https://t.co/pBhvTpDG1X
— IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026
ఎవరి పర్సులో ఎంతంటే?
ఆటగాళ్లను విడుదల చేయడంతో పది జట్ల దగ్గర వేలం కోసం అందుబాటులో ఉన్న మొత్తం కూడా స్పష్టమైంది. ఇందులో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ అత్యధికంగా రూ.47.45 కోట్లతో ముందుంది. కోల్కతా నైట్రైడర్స్ రూ.41.65 కోట్లు, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ రూ.40.15 కోట్లు, దిల్లీ క్యాపిటల్స్ రూ.39.50 కోట్లతో తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
ముంబయి ఇండియన్స్ దగ్గర రూ.32.60 కోట్లు, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ దగ్గర రూ.28.05 కోట్లు, రాజస్థాన్ రాయల్స్ దగ్గర రూ.27.05 కోట్లు ఉన్నాయి. పంజాబ్ కింగ్స్ రూ.18.60 కోట్లు, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు రూ.14.50 కోట్లు, గుజరాత్ టైటాన్స్ రూ.8.75 కోట్లతో వేలానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. డిసెంబర్ 16న గోవాలో ఐపీఎల్ 2027 మినీ వేలం జరగనుంది. ఈ వేలంలో ఏ ఆటగాడు ఎంత ధర పలుకుతాడన్నది అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ పెంచుతోంది.
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