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డీపీ వరల్డ్ ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్ టోర్నీ ఖతార్లోని దోహా వేదికగా రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈ టోర్నీలో భారత్ సహా శ్రీలంక, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఏ జట్లు.. అలాగే హాంగ్కాంగ్ చైనా, నేపాల్, యూఏఈ జట్లు పాల్గొంటున్నాయి.
ఈ టోర్నీలో భారత ఏ జట్టు తిలక్ వర్మ నేతృత్వంలో బరిలోకి దిగనుంది. జట్టులో అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ, రింకూ సింగ్ వంటి స్టార్ బ్యాటర్లు ఉండటం అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెంచుతోంది. గతేడాది సెమీఫైనల్లో బంగ్లాదేశ్-ఏ చేతిలో ఓడిన భారత్ ఈసారి టైటిల్ లక్ష్యంగా బరిలోకి దిగనుంది. ఈ టోర్నీలో పాకిస్తాన్ డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా బరిలోకి దిగనుంది. గ్రూప్ దశలో భారత్-పాక్ మ్యాచ్ నవంబర్ 22న జరుగనుంది. ఈ మ్యాచ్పై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొని ఉంది.
ఎక్కడ చూడాలి..?
భారత్లో ఈ టోర్నీ మ్యాచ్లను సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయనున్నారు. ఆన్లైన్లో సోనీలివ్ యాప్, వెబ్సైట్ ద్వారా లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
షెడ్యూల్
అన్ని మ్యాచ్ల సమయాలు భారత కాలమానం ప్రకారం (IST).
నవంబర్ 19, గురువారం
- బంగ్లాదేశ్-ఏ vs హాంకాంగ్: ఉదయం 11:30 గంటలకు
- శ్రీలంక-ఏ vs ఆఫ్ఘనిస్తాన్-ఏ: మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు
నవంబర్ 20, శుక్రవారం
- పాకిస్తాన్-ఏ vs యూఏఈ: ఉదయం 11:30 గంటలకు
- భారత్-ఏ vs నేపాల్: మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు
నవంబర్ 21, శనివారం
- శ్రీలంక-ఏ vs హాంకాంగ్: ఉదయం 11:30 గంటలకు
- బంగ్లాదేశ్-ఏ vs ఆఫ్ఘనిస్తాన్-ఏ: మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు
నవంబర్ 22, ఆదివారం
- యూఏఈ vs నేపాల్: ఉదయం 11:30 గంటలకు
- భారత్-ఏ vs పాకిస్తాన్-ఏ: మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు
నవంబర్ 23, సోమవారం
- ఆఫ్ఘనిస్తాన్-ఏ vs హాంకాంగ్: ఉదయం 11:30 గంటలకు
- శ్రీలంక-ఏ vs బంగ్లాదేశ్-ఏ: మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు
నవంబర్ 24, మంగళవారం
- భారత్-ఏ vs యూఏఈ: ఉదయం 11:30 గంటలకు
- పాకిస్తాన్-ఏ vs నేపాల్: మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు
సెమీఫైనల్స్, ఫైనల్ తేదీలు
తొలి సెమీఫైనల్- నవంబర్ 26 మధ్యాహ్నం 3:30
రెండో సెమీఫైనల్- నవంబర్ 27 మధ్యాహ్నం 3:30
ఫైనల్- నవంబర్ 29- మధ్యాహ్నం 3:30
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