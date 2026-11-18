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దాయాదుల పోరులో భారత ఫుట్బాల్ జట్టు అదరగొట్టింది. పాకిస్తాన్తో జరిగిన హోరాహోరీ ఫైనల్లో 2-1తో విజయం సాధించి పదోసారి సాఫ్ (SAFF) ఛాంపియన్షిప్ టైటిల్ను సొంతం చేసుకుంది. మంగళవారం (నవంబర్ 17) ఢాకాలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో చివరి వరకు ఉత్కంఠ కొనసాగింది. పాక్ ఆటగాడు జునైద్ షాకు రెండో అర్ధభాగంలో రెడ్ కార్డు రావడం మ్యాచ్ను మలుపు తిప్పింది.
తొలి అర్ధభాగంలో పాక్ ఆధిపత్యం
మ్యాచ్ ఆరంభం నుంచి పాకిస్తాన్ ఆటగాళ్లు దూకుడుగా ఆడారు. శారీరక సామర్థ్యంతో పాటు సాంకేతిక నైపుణ్యంలోనూ భారత ఆటగాళ్లపై ఆధిపత్యం ప్రదర్శించారు. ఇంజ్యూరీ టైమ్ తొలి నిమిషంలో పాక్కు ఆధిక్యం లభించింది. జునైద్ షా కుడివైపు నుంచి పంపిన క్రాస్ను అలంగీర్ ఘాజీ గోల్గా మలిచాడు. దీంతో తొలి అర్ధభాగం ముగిసే సమయానికి పాక్ 1-0తో ఆధిక్యంలో నిలిచింది.
రెడ్ కార్డుతో మారిన మ్యాచ్
రెండో అర్ధభాగంలో భారత జట్టు ఆటతీరును మార్చుకుంది. సబ్స్టిట్యూట్గా వచ్చిన మాకార్టన్ నిక్సన్ భారత దాడులకు కీలకంగా మారాడు. విష్ణు పీవీకి రెండు మంచి అవకాశాలు సృష్టించినప్పటికీ వాటిని గోల్స్గా మలచలేకపోయారు.
61వ నిమిషంలో మ్యాచ్ కీలక మలుపు తిరిగింది. భారత ఆటగాడు బ్రైసన్ ఫెర్నాండెజ్పై పాక్ ఆటగాడు జునైద్ షా ప్రమాదకరంగా టాకిల్ చేశాడు. బంతి నేలపై ఉండగా, జునైద్ తన బూట్ల స్టడ్స్తో బ్రైసన్ తొడ భాగాన్ని బలంగా తాకాడు. తొలుత రిఫరీ ఫ్రీకిక్ మాత్రమే ఇచ్చి ఎలాంటి కార్డు చూపించలేదు.
అయితే వీడియో అసిస్టెంట్ రిఫరీ (VAR) జోక్యంతో ఘటనను పరిశీలించిన అనంతరం జునైద్కు రెడ్ కార్డు చూపించాడు. దీంతో పాక్ పది మంది ఆటగాళ్లతోనే ఆడాల్సి వచ్చింది.
వరుసగా రెండు గోల్స్.. భారత్కు టైటిల్
రెడ్ కార్డు ఘటన జరిగిన వెంటనే భారత్ స్కోరు సమం చేసింది. లుంగ్డిమ్ పంపిన క్రాస్ మాకార్టన్కు తగిలి సుహైల్ అహ్మద్ భట్ దగ్గరకు వెళ్లింది. అతడు ఏమాత్రం తడబడకుండా బంతిని గోల్పోస్ట్లోకి పంపించాడు. ఈ టోర్నీలో సుహైల్కు ఇది నాలుగో గోల్.
ఆ తర్వాత భారత్ పూర్తిగా ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. 88వ నిమిషంలో అబ్దుల్ రబీహ్ వేసిన కార్నర్ను సందీప్ మండీ అద్భుతమైన హెడర్తో గోల్గా మలిచాడు. దీంతో భారత్ 2-1తో ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది.
మిగిలిన సమయంలో పాకిస్తాన్కు మరో గోల్ చేసే అవకాశం ఇవ్వకుండా భారత ఆటగాళ్లు సమర్థంగా రక్షణ చేసుకున్నారు. చివరకు రిఫరీ పూర్తిస్థాయి విజిల్ ఇవ్వడంతో భారత శిబిరంలో సంబరాలు మొదలయ్యాయి.
పదోసారి సాఫ్ ఛాంపియన్గా భారత్
ఈ విజయంతో భారత్ పదోసారి సాఫ్ ఛాంపియన్షిప్ టైటిల్ గెలుచుకుంది. దాయాది పాకిస్తాన్పై ఫైనల్లో విజయం సాధించడంతో భారత ఫుట్బాల్ అభిమానులకు రెట్టింపు ఆనందం దక్కింది. తొలి అర్ధభాగంలో వెనుకబడినప్పటికీ పట్టుదలతో పోరాడి టైటిల్ సాధించడం భారత జట్టు సత్తాను చాటింది.
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