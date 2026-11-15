IND VS NZ 5th ODI Updates:
కష్టాల్లో భారత్
8.1వ ఓవర్- 34 పరుగుల వద్ద భారత్ మూడో వికెట్ కోల్పోయింది. డఫీ బౌలింగ్లో రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (18) ఔటయ్యాడు.
కోహ్లి ఔట్.. రెండో వికెట్ కోల్పోయిన భారత్
7.3వ ఓవర్- విరాట్ కోహ్లి కూడా వరుసగా రెండో మ్యాచ్లో నిరాశపరిచాడు. రోహిత్ శర్మ తరహానే ఫిషర్ బౌలింగ్లో 5 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. ప్రస్తుతం భారత్ స్కోర్ 33-2గా ఉంది. శ్రేయస్ అయ్యర్, రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (18) క్రీజ్లో ఉన్నారు.
రోహిత్ మరోసారి విఫలం
5.3వ ఓవర్- న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో రోహిత్ శర్మ మరోసారి విఫలమయ్యాడు. ఇవాళ జరుగుతున్న ఐదో వన్డేలో 13 బంతుల్లో ఫోర్ సాయంతో 7 పరుగులు చేసి ఫిషర్ బౌలింగ్లో ఔటయ్యాడు.
టీమిండియా బ్యాటింగ్.. జట్టులో సిరాజ్
భారత్-న్యూజిలాండ్ మధ్య ఇవాళ మౌంట్ మాంగనూయ్ వేదికగా ఐదో వన్డే జరుగుతుంది. ఈ మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్లో ఇరు జట్లు చెరో రెండు మార్పులతో బరిలోకి దిగాయి. భారత్ తరఫున యశ్ ఠాకూర్ అరంగేట్రం చేయనుండగా.. స్టార్ పేసర్ సిరాజ్ రీఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అలాగే న్యూజిలాండ్ తరఫున డఫీ, టిక్నర్ తుది జట్టులోకి వచ్చారు.
తుది జట్లు..
భారత్: రోహిత్ శర్మ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్(కెప్టెన్), ఇషాన్ కిషన్(వికెట్ కీపర్), అక్షర్ పటేల్, నమన్ ధీర్, అఖిబ్ నబీ, అర్ష్దీప్ సింగ్, మహమ్మద్ సిరాజ్, యశ్ ఠాకూర్
న్యూజిలాండ్: విల్ యంగ్, టిమ్ సీఫెర్ట్(వికెట్ కీపర్), నిక్ కెల్లీ, డీన్ ఫాక్స్క్రాఫ్ట్, ఫిన్ అలెన్, మైఖేల్ బ్రేస్వెల్, మిచెల్ శాంట్నర్(కెప్టెన్), క్రిస్టియన్ క్లార్క్, బ్లెయిర్ టిక్నర్, జాకబ్ డఫీ, మాథ్యూ ఫిషర్
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