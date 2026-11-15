 కష్టాల్లో భారత్‌ | IND VS NZ 5th ODI: Updates and Playing XI | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కష్టాల్లో భారత్‌

Nov 15 2026 7:35 AM | Updated on Nov 15 2026 8:34 AM

IND VS NZ 5th ODI: Updates and Playing XI

IND VS NZ 5th ODI Updates: 

కష్టాల్లో భారత్‌
8.1వ ఓవర్‌- 34 పరుగుల వద్ద భారత్‌ మూడో వికెట్‌ కోల్పోయింది. డఫీ బౌలింగ్‌లో రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ (18) ఔటయ్యాడు. 

కోహ్లి ఔట్‌.. రెండో వికెట్‌ కోల్పోయిన భారత్‌
7.3వ ఓవర్‌- విరాట్‌ కోహ్లి కూడా వరుసగా రెండో మ్యాచ్‌లో నిరాశపరిచాడు. రోహిత్‌ శర్మ తరహానే ఫిషర్‌ బౌలింగ్‌లో 5 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. ప్రస్తుతం భారత్‌ స్కోర్‌ 33-2గా ఉంది. శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌, రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ (18) క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. 

రోహిత్‌ మరోసారి విఫలం
5.3వ ఓవర్‌- న్యూజిలాండ్‌ పర్యటనలో రోహిత్‌ శర్మ మరోసారి విఫలమయ్యాడు. ఇవాళ జరుగుతున్న ఐదో వన్డేలో 13 బంతుల్లో ఫోర్‌ సాయంతో 7 పరుగులు చేసి ఫిషర్‌ బౌలింగ్‌లో ఔటయ్యాడు.

టీమిండియా బ్యాటింగ్‌.. జట్టులో సిరాజ్‌
భారత్‌-న్యూజిలాండ్‌ మధ్య ఇవాళ మౌంట్‌ మాంగనూయ్‌ వేదికగా ఐదో వన్డే జరుగుతుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్‌ టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఇరు జట్లు చెరో రెండు మార్పులతో బరిలోకి దిగాయి. భారత్‌ తరఫున యశ్‌ ఠాకూర్‌ అరంగేట్రం చేయనుండగా.. స్టార్‌ పేసర్‌ సిరాజ్‌ రీఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అలాగే న్యూజిలాండ్‌ తరఫున డఫీ, టిక్నర్‌ తుది జట్టులోకి వచ్చారు.

తుది జట్లు..
భారత్: రోహిత్ శర్మ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్(కెప్టెన్), ఇషాన్ కిషన్(వికెట్ కీపర్), అక్షర్ పటేల్, నమన్ ధీర్, అఖిబ్ నబీ, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, మహమ్మద్ సిరాజ్, యశ్ ఠాకూర్

న్యూజిలాండ్: విల్ యంగ్, టిమ్ సీఫెర్ట్(వికెట్ కీపర్), నిక్ కెల్లీ, డీన్ ఫాక్స్‌క్రాఫ్ట్, ఫిన్ అలెన్, మైఖేల్ బ్రేస్‌వెల్, మిచెల్ శాంట్నర్(కెప్టెన్), క్రిస్టియన్ క్లార్క్, బ్లెయిర్ టిక్నర్, జాకబ్ డఫీ, మాథ్యూ ఫిషర్

ఇదీ చదవండి: Asia cup 2026: ఉత్కంఠపోరు.. పాకిస్తాన్‌పై టీమిండియా సంచలన విజయం


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కోటి కాంతుల దీపోత్సవం (ఫోటోలు)
photo 2

‘ఇట్లు అర్జున’ సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

సుడిగాలి సుధీర్‌ ‘గోట్‌’ సక్సెస్‌ మీట్‌( ఫొటోలు)
photo 4

‘ఆకాశంలో ఒక తార’ మూవీ నటి సాత్విక వీరవల్లి (ఫోటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న లావణ్య త్రిపాఠి (ఫోటోలు)

Video

View all
Gunda Lakshmi Devi First Reaction 1
Video_icon

శ్రీకాకుళం YSRCP మేయర్ అభ్యర్థిగా ప్రకటించిన తరువాత.. ఫస్ట్ రియాక్షన్
YS Jagan Expresses Shock Over Veteran Actor Giribabu Demise 2
Video_icon

ప్రముఖ సినీ నటుడు గిరిబాబు మృతిపై YS జగన్ దిగ్భ్రాంతి
Botsa Satyanarayana MASS SPEECH 3
Video_icon

సాఫ్ట్‌గా కనిపిస్తా కానీ .. మాస్ చూపిస్తా! ఒక్కొక్కడికి చుక్కలు చూపిస్తా...!

EPFO Minimum Pension May Increase to ₹3,000 4
Video_icon

పెన్షన్ ₹3,000కు పెంపు?
Pinnelli Ramakrishna Reddy Mass Warning To Janasena Activist 5
Video_icon

మీ బలుపు దించే బాధ్యత మాది...! అందరి కథ తెలుస్తా...
Advertisement
 