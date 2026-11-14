 ఉత్కంఠపోరు.. పాకిస్తాన్‌పై టీమిండియా సంచలన విజయం | India U19 Clinch ACC Mens U19 Asia Cup 2026 Title After Edge-of-the-Seat 1-Wicket Win Over Pakistan | Sakshi
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Asia cup 2026: ఉత్కంఠపోరు.. పాకిస్తాన్‌పై టీమిండియా సంచలన విజయం

Nov 14 2026 6:42 PM | Updated on Nov 14 2026 7:27 PM

India U19 Clinch ACC Mens U19 Asia Cup 2026 Title After Edge-of-the-Seat 1-Wicket Win Over Pakistan

ఏసీసీ మెన్స్‌ అండర్-19 ఆసియా కప్ 2026 టైటిల్‌ను భారత్ కైవసం చేసుకుంది. శనివారం దోహాలోని అల్ అమెరాత్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ వేదికగా పాకిస్తాన్‌తో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత ఫైనల్లో టీమిండియా ఒక్క వికెట్ తేడాతో అద్భుత విజయం సాధించింది. ఈ గెలుపుతో భారత్ రికార్డు స్థాయిలో 9వ సారి అండర్-19 ఆసియా కప్ ట్రోఫీని ముద్దాడింది.

ఓటమి అంచుల నుంచి విజయం వైపు..
338 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనలో బరిలోకి దిగిన భారత్, ఒకానొక దశలో 252 పరుగులకే 8 వికెట్లు కోల్పోయి ఓటమి అంచున నిలిచింది. అయితే లోయర్ ఆర్డర్ బ్యాటర్లు మనల్ చౌహాన్ (47), ఫాస్ట్ బౌలర్ మోహిత్ ఉల్వా (49 నాటౌట్) పాక్ బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగి మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని మార్చేశారు. వీరిద్దరూ కీలక భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి భారత్‌ను విజయం దిశగా నడిపించారు.

ఆఖరి రెండు ఓవర్లలో హైడ్రామా
అయితే  విజయానికి 17 బంతుల్లో 29 పరుగులు అవసరమైన దశలో మనల్ చౌహాన్ ఔట్ కావడంతో భారత శిబిరంలో ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఆఖరి వికెట్‌గా క్రీజులోకి వచ్చిన చిగురుపాటి వెంకట (11 నాటౌట్), మోహిత్ ఉల్వాకు చక్కటి సహకారం అందించాడు.

49 ఓవర్ వేసిన మొహమ్మద్ సయ్యమ్ వేసిన ఈ ఓవర్ తొలి రెండు బంతులను ఉల్వా వరుసగా ఫోర్, సిక్సర్‌గా మలిచాడు. నాలుగో బంతిని వెంకట బౌండరీకి తరలించగా, మూడు సింగిల్స్‌తో కలిపి ఈ ఓవర్‌లో మొత్తం 17 పరుగులు వచ్చాయి.

దీంతో చివరి 6 బంతుల్లో భారత్ విజయానికి 8 పరుగులు అవసరమయ్యాయి. పాక్ కెప్టెన్ స్పిన్నర్ అహ్మద్ హుస్సేన్‌కు బంతిని అందించాడు. తొలి బంతి డాట్ కాగా, రెండో బంతి వైడ్ అయింది. ఆ తర్వాత మూడు బంతుల్లో నాలుగు సింగిల్స్ రావడంతో, ఆఖరి బంతికి 3 పరుగులు అవసరమయ్యాయి. ఒత్తిడిని జయించిన మోహిత్ ఉల్వా చివరి బంతిని బౌండరీకి తరలించి భారత్‌కు చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందించాడు.

అంతకుముందు భారత ఇన్నింగ్స్‌లో కెప్టెన్ లక్ష్య రైచందాని (80), ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ (58) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించి ఘనమైన ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు.. పాకిస్తాన్ బౌలర్లలో రిజ్వానుల్లా మూడు వికెట్లు పడగొట్టగా, నికాబ్ షఫీక్ రెండు వికెట్లు తీశాడు.



 

 

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