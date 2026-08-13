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ది హండ్రెడ్ 2026లో ముంబై ఇండియన్స్ లండన్కు చేదు ముగింపు ఎదురైంది. బర్మింగ్హామ్ ఫీనిక్స్పై చివరి లీగ్ మ్యాచ్లో 2 పరుగుల తేడాతో ఉత్కంఠ విజయం సాధించినప్పటికీ.. ఆ జట్టు ప్లేఆఫ్స్కు అర్హత సాధించలేకపోయింది. మెరుగైన నెట్ రన్రేట్ కారణంగా మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్, సన్రైజర్స్ లీడ్స్ ముందంజ వేయడంతో MI లండన్ నాలుగో స్థానంతో టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది.
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన MI లండన్ 100 బంతుల్లో 6 వికెట్ల నష్టానికి 157 పరుగులు చేసింది. నికోలస్ పూరన్ 36 పరుగులతో టాప్ స్కోరర్గా నిలవగా.. జాసన్ రాయ్ 26 పరుగులు చేశాడు. చివర్లో ఒల్లీ సైక్స్, టామ్ కరన్ వేగంగా పరుగులు చేయడంతో MI లండన్ పోరాడగలిగే స్కోరు సాధించింది.
అయితే ప్లేఆఫ్స్ ఆశలు నిలవాలంటే బర్మింగ్హామ్ ఫీనిక్స్ను 98 పరుగులు లేదా అంతకంటే తక్కువకే ఆలౌట్ చేయాల్సి వచ్చింది. 23 పరుగులకే మూడు వికెట్లు పడటంతో MI లండన్ ఆ దిశగా అడుగులు వేసింది. సికందర్ రజా, రిచర్డ్ గ్లీసన్ ప్రత్యర్థి టాప్ ఆర్డర్ను దెబ్బతీశారు.
కానీ జో వెదర్లీ అడ్డుగా నిలిచాడు. 31 బంతుల్లో 42 పరుగులు చేసిన అతడు సీన్ డిక్సన్తో కలిసి 58 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. దీంతో ఫీనిక్స్ 98 పరుగుల మార్కును దాటింది. ఆ క్షణంతోనే MI లండన్ ప్లేఆఫ్స్ ఆశలు ముగిశాయి.
అయినప్పటికీ మ్యాచ్ మాత్రం ఉత్కంఠగా సాగింది. ఫీనిక్స్ చివరి దశలో విజయానికి చేరువైంది. 12 బంతుల్లో 32 పరుగులు కావాల్సిన దశ నుంచి రెహాన్ అహ్మద్, జోర్డాన్ థాంప్సన్ బౌండరీలతో లక్ష్యాన్ని దగ్గర చేశారు. చివరి 5 బంతుల్లో 13 పరుగులు కావాల్సి ఉండగా.. రెహాన్ సిక్సర్ కొట్టడంతో సమీకరణం మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది.
చివరకు 4 బంతుల్లో 5 పరుగులు కావాల్సిన సమయంలో ట్రెంట్ బౌల్ట్ అద్భుతమైన యార్కర్లతో ఫీనిక్స్ను నిలువరించాడు. దీంతో MI లండన్ 2 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.
అయితే ఆ విజయం వారికి ఎలాంటి ప్రయోజనం ఇవ్వలేదు. పాయింట్లలో మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్ (20), సన్రైజర్స్ లీడ్స్ (20)తో సమంగా ఉన్నప్పటికీ.. తక్కువ నెట్ రన్రేట్ కారణంగా MI లండన్ (20) నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది.
ఈ సీజన్లో మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్, సన్రైజర్స్ లీడ్స్ కంటే మెరుగైప ప్రదర్శన చేసిన ట్రెంట్ రాకెట్స్ (24) అత్యధిక పాయింట్లతో టేబుల్ టాపర్గా నిలిచి, నేరుగా ఫైనల్కు చేరుకుంది.
మరోవైపు బర్మింగ్హామ్ ఫీనిక్స్కు ఇది వరుసగా ఏడో ఓటమి. దీంతో ఆ జట్టు పాయింట్ల పట్టికలో అట్టడుగు స్థానంతో టోర్నీని ముగించింది.