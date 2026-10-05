 భారత్‌-ఆసీస్‌ రెండో టెస్ట్‌.. తొలి రోజు బౌలర్ల హవా | India U19 vs Australia U19, 2nd unofficial Test: India trail by 136 runs ay day 1 stumps | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారత్‌-ఆసీస్‌ రెండో టెస్ట్‌.. తొలి రోజు బౌలర్ల హవా

Oct 5 2026 7:18 PM | Updated on Oct 5 2026 7:48 PM

India U19 vs Australia U19, 2nd unofficial Test: India trail by 136 runs ay day 1 stumps

source: X

భారత్‌-ఆస్ట్రేలియా అండర్‌ 19 జట్ల మధ్య అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా ఇవాళ ప్రారంభమైన రెండో అనధికారిక టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌లో తొలి రోజు బౌలర్ల హవా సాగింది. ఈ రోజు ఇరు జట్లకు చెందిన 12 వికెట్లు పడ్డాయి. టాస్‌ గెలిచి తొలుత బౌలింగ్‌ చేసిన భారత్‌ ఆసీస్‌ను 174 పరుగులకే కుప్పకూల్చాగా.. అనంతరం భారత్‌ కూడా స్వల్ప తడబాటుకు లోనై 28 పరుగులకే 2 వికెట్లు కోల్పోయింది. 

తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి భారత్‌ 2 వికెట్ల నష్టానికి 38 పరుగులు చేసి, ఆసీస్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌ స్కోర్‌కు ఇంకా 136 పరుగులు వెనుకపడి ఉంది.

చెలరేగిన తన్మయ్‌
భారత్‌ టాస్‌ గెలిచి తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకోగా, బౌలర్లు సత్తా చాటారు. ముఖ్యంగా స్పిన్నర్‌ తన్మయ్‌ బలోడా (25-11-32-6) ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. తన్మయ్‌తో పాటు అయాన్‌ అక్రమ్‌ (2-45), మోహిత్‌ ఉల్వా (1-38), ప్రియాన్షు సింగ్‌ (1-21) రాణించడంతో ఆసీస్‌ 174 పరుగులకే ఆలౌటైంది.

ఆసీస్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో 37 పరుగులు చేసిన చార్లీ హెండర్సన్‌ టాప్‌ స్కోరర్‌గా కాగా.. నీల్‌ పటేల్‌ (31), జేకబ్‌ పీట్జ్‌ (26), ప్యాట్రిక్‌ సుల్లివాన్‌ (20), థామస్‌ వసియో (14) రెండంకెల స్కోర్లు చేశారు.

అనంతరం తొలి ఇన్నింగ్స్‌ ప్రారంభించిన భారత్‌ 28 పరుగులకే 2 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. గత మ్యాచ్‌ డబుల్‌ సెంచరీ హీరో, ఓపెనర్‌ లక్ష్య రాజేశ్‌ రాయ్‌చందని ఒక్క పరుగుకే ఔట్‌ కాగా.. మరో ఓపెనర్‌  సాగర్‌ విర్క్‌ 16 పరుగులు చేసి పెవిలియన్‌ బాట పట్టాడు. 

తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి కుషాగ్రా ఓఝా 13, కెప్టెన్‌ యశ్‌వర్దన్‌ చౌహాన్‌ 7 పరుగులతో క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. థామస్‌  వేసియో, స్పెన్సల్‌ గ్రీన్‌కు తలో వికెట్‌ దక్కింది.

కాగా, ఆస్ట్రేలియా అండర్‌ 19 జట్టు మూడు వన్డేలు, రెండు మ్యాచ్‌ల అనధికారిక టెస్ట్‌ సిరీస్‌ కోసం భారత్‌లో పర్యటిస్తుంది. ఈ పర్యటనలో భాగంగా తొలుత జరిగిన వన్డే సిరీస్‌ను భారత యువ జట్టు 3-0తో క్లీన్‌ స్వీప్‌ చేసింది. అనంతరం జరిగిన తొలి టెస్ట్‌లోనూ భారత్‌ జయకేతనం ఎగురవేసింది. ఆ మ్యాచ్‌లో భారత్‌ ఇన్నింగ్స్‌ 48 పరుగుల తేడాతో పర్యాటక జట్టును చిత్తు చేసింది.

ఇదీ చదవండి: భారీ మల్టీ ఫార్మాట్‌ సిరీస్‌ కోసం విండీస్‌ పర్యటనకు టీమిండియా..!


 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మూవీ రిలీజ్ తర్వాత మళ్లీ ట్రెండింగ్‌లో నక్షత్ర (ఫొటోలు)
photo 2

ఎం.ఎస్ సుబ్బులక్ష్మి బయోపిక్.. రష్మిక ఎమోషనల్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 3

‘కామ్రేడ్ కళ్యాణ్’మూవీ హీరోయిన్ మహిమ నంబియార్ (ఫొటోలు)
photo 4

యాంకర్ అనసూయ 'దేశీ గర్ల్' లుక్ (ఫొటోలు)
photo 5

దసరా స్పెషల్ : ఏపీలో ప్రసిద్ధి చెందిన అమ్మవారి ఆలయాలు...(ఫొటోలు)

Video

View all
Usha Sri Charan Massive Protest At Penukonda 1
Video_icon

నిన్నే అడుగుతున్న... పెనుకొండలో ఉషశ్రీ చరణ్ భారీ ధర్నా
Dhanush Postpones Om Movie Release Due to Rajinikanth’s Jailer 2 2
Video_icon

రజినీతో క్లాష్ మిస్... దుల్కర్ తో క్లాష్ ఫిక్స్..
Shocking Facts In UAE Investigation 3
Video_icon

జూలైలోనే విమానం కూల్చేందుకు కుట్ర... సంచలన విషయాలు
Rachamallu Siva Prasad Reddy Press Meet 4
Video_icon

రాయలసీమ ద్రోహి చంద్రబాబు
Lella Appi Reddy Complaint To EC Against KUTAMI Govt 5
Video_icon

YSRCP నేతలను ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా కూటమి కుట్ర
Advertisement
 