 టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న భారత్‌ | ICC Womens T20 World Cup 2026: India vs Pakistan match updates | Sakshi
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టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న భారత్‌

Jun 14 2026 6:35 PM | Updated on Jun 14 2026 6:46 PM

ICC Womens T20 World Cup 2026: India vs Pakistan match updates

ICC Women's T20 World Cup 2026: India vs Pakistan Match Updates

టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న భారత్‌
ఐసీసీ మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌ 2026లో ఇవాళ (జూన్‌ 14) బిగ్‌ ఫైట్‌ జరుగనుంది. దాయాదులు భారత్‌, పాకిస్తాన్‌ ఎడ్జ్‌బాస్టన్‌ వేదికగా అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో భారత కెప్టెన్‌ హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌ టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌లోనూ భారత, పాక్‌ కెప్టెన్లు నో హ్యాండ్‌ షేక్‌ ఆనవాయితీని కొనసాగించారు. 

తుది జట్లు:
భారత్‌: స్మృతి మంధాన, షఫాలీ వర్మ, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (సి), భారతీ ఫుల్మాలి, రిచా ఘోష్ (w), దీప్తి శర్మ, అరుంధతి రెడ్డి, శ్రేయాంక పాటిల్, శ్రీ చరణి, క్రాంతి గౌడ్

పాకిస్తాన్‌: గుల్ ఫిరోజా, మునీబా అలీ(w), అయేషా జాఫర్, సైరా జబీన్, అలియా రియాజ్, నటాలియా పర్వైజ్, ఫాతిమా సనా(c), రమీన్ షమీమ్, నష్రా సంధు, తస్మియా రుబాబ్, సదియా ఇక్బాల్

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