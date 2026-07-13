 సెమీస్‌ సమరం.. నాలుగు జట్ల సయ్యాట | FIFA World Cup 2026-Semi Final Matches-Schedule-Venues-Prediction | Sakshi
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FIFA 2026:సెమీస్‌ సమరం.. నాలుగు జట్ల సయ్యాట

Jul 13 2026 9:20 AM | Updated on Jul 13 2026 9:28 AM

FIFA World Cup 2026-Semi Final Matches-Schedule-Venues-Prediction

ఫిఫా ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో సెమీస్ బెర్తులు ఖరార‌య్యాయి. ఈసారి గ్రూప్ ద‌శ‌లో 48 జ‌ట్లు పాల్గొన్నాయి. రౌండ్ ఆఫ్ 32, ప్రిక్వార్ట‌ర్స్‌, క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్స్‌లో వ‌డ‌పోత త‌ర్వాత నాలుగు జ‌ట్లు మిగిలాయి. డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ హోదాలో అర్జెంటీనా ద‌ర్జాగా సెమీస్‌లో అడుగుపెట్ట‌గా, 2022 ఫిఫా ర‌న్న‌ర‌ప్ ఫ్రాన్స్ కూడా వ‌రుస‌గా మూడోసారి (2018, 2022, 2026) సెమీస్‌కు దూసుకొచ్చింది. 

ఇక 16 ఏళ్ల త‌ర్వాత స్పెయిన్ (2010 విజేత‌) సెమీస్‌లో అడుగుపెడితే, అటు మాజీ చాంపియ‌న్ ఇంగ్లండ్ కూడా త‌న దూకుడైన ఆట‌తీరుతో సెమీస్‌లో అడుగుపెట్టింది. ఇప్ప‌టిదాకా త‌మకు ఎదురైన ప్ర‌త్య‌ర్థుల‌ను మ‌ట్టిక‌రిపిస్తూ వ‌చ్చిన ఈ నాలుగు జ‌ట్లు నువ్వా నేనా అన్న రీతిలో సెమీస్‌లో త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి. 

గ‌త ఫిఫా ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ లాగే ఈసారి ఫైన‌ల్లో అర్జెంటీనా, ఫ్రాన్స్ పోరును చూస్తామా లేక స్పెయిన్‌, ఇంగ్లండ్ ఆట చూస్తామా అనేది మ‌రో రెండు రోజుల్లో తేలిపోనుంది. ఈ నేప‌థ్యంలో సెమీస్‌లో ఎవ‌రితో ఎవ‌రు త‌ల‌ప‌డ‌నున్నార‌నేది ఒక‌సారి ప‌రిశీలిద్దాం.

తొలి సెమీస్‌: ఫ్రాన్స్ వ‌ర్సెస్ స్పెయిన్‌
ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్ జట్ల మధ్య తొలి సెమీ-ఫైనల్ మ్యాచ్ భార‌త కాల‌మాన ప్ర‌కారం జులై 15న‌ (బుధవారం అర్ధరాత్రి 12.30 గంటలకు) జరగనుంది. ఈ రెండు జట్లు ఇప్పటివరకు మొత్తం 38 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు ఆడగా.. స్పెయిన్‌దే పైచేయి. 38 మ్యాచ్‌ల్లో స్పెయిన్ 18 గెలవగా.. ఫ్రాన్స్ 13 గెలిచింది. 7 మ్యాచ్‌లు డ్రాగా ముగిశాయి. అయితే ఫిఫా ప్రపంచక‌ప్‌లో ఈ రెండు జట్లు కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే తలపడ్డాయి. 2016 ప్రపంచక‌ప్‌లో ప్రిక్వార్ట‌ర్స్‌లో ఫ్రాన్స్ 3-1 తేడాతో స్పెయిన్‌ను ఓడించింది.

రెండో సెమీస్‌: అర్జెంటీనా వ‌ర్సెస్ ఇంగ్లండ్‌
ఫిఫాలో రెండో సెమీ-ఫైనల్లో అర్జెంటీనా, ఇంగ్లండ్ మ‌ధ్య జ‌ర‌గ‌నుంది. ఈ మ్యాచ్ జులై 16 (భార‌త కాల‌మాన ప్ర‌కారం గురువారం అర్ధ‌రాత్రి 12.30 గంట‌లు) అట్లాంటా వేదిక‌గా జరగనుంది. ఇరు జట్ల మధ్య జరిగిన గత మ్యాచ్‌ల‌ రికార్డును పరిశీలిస్తే.. ఇప్పటివరకు ఈ రెండు జ‌ట్లు ఐదు ఫిఫా ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్లు ఆడగా.. వీటిలో ఇంగ్లండ్‌ మూడు, అర్జెంటీనా రెండు గెలిచాయి. 40 ఏళ్ల క్రితం (1986 ఫిఫా) ఇరుజ‌ట్ల మ‌ధ్య జ‌రిగిన సెమీస్‌లో అర్జెంటీనా పైచేయి సాధించింది.

సెమీఫైన‌ల్ షెడ్యూల్‌:
👉తొలి సెమీస్: ఫ్రాన్స్ వ‌ర్సెస్ స్పెయిన్‌, బుధ‌వారం అర్ధ‌రాత్రి 12.30 గంట‌ల‌కు, వేదిక‌: అర్లింగ్‌ట‌న్‌, టెక్స‌స్‌

👉రెండో సెమీస్‌: అర్జెంటీనా వ‌ర్సెస్ ఇంగ్లండ్‌, గురువారం అర్ధ‌రాత్రి 12.30 గంట‌ల‌కు, వేదిక‌: అట్లాంటా

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