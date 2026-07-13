 అయోధ్య విరాళాల గోల్‌మాల్‌: ఆరెస్సెస్ నమ్మకం ఇదే.. | RSS Expresses Concern Over Ram Mandir Donation Scam Investigation | Sakshi
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అయోధ్య విరాళాల గోల్‌మాల్‌: ఆరెస్సెస్ నమ్మకం ఇదే..

Jul 13 2026 8:46 AM | Updated on Jul 13 2026 9:24 AM

RSS Expresses Concern Over Ram Mandir Donation Scam Investigation

బెలగావి: అయోధ్య శ్రీరామ జన్మభూమి ఆలయ విరాళాల లెక్కింపులో జరిగినట్లు చెప్తున్న అవకతవకలపై రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (ఆరెస్సెస్) తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ వ్యవహారంపై కొనసాగుతున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) విచారణ త్వరలోనే ఒక కొలిక్కి వస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. కర్ణాటకలోని బెలగావిలో జరిగిన ఆరెస్సెస్ అఖిల భారత ప్రాంత ప్రచారక్ మూడు రోజుల సమావేశాల ముగింపు సందర్భంగా ఈ అంశంపై చర్చించారు. ఆరెస్సెస్ చీఫ్‌ మోహన్ భాగవత్, సర్కార్యవాహ దత్తాత్రేయ హోసబలే సహా పలువురు సీనియర్ ప్రతినిధులు ఈ సమావేశాల్లో పాల్గొన్నారు.
 

రామమందిరంలో నగదు రూపంలో వచ్చిన కోట్ల రూపాయల విరాళాలు పక్కదారి పట్టాయంటూ గత జూన్ 7న ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ‘సిట్’ ప్రాథమిక విచారణ అనంతరం జూన్ 25న ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది. ఈ కేసులో విరాళాల లెక్కింపు ప్రక్రియతో సంబంధమున్న ఎనిమిది మందిని ఇప్పటివరకు అరెస్ట్ చేశారు. శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ అభ్యర్థన మేరకు ప్రారంభమైన ఈ విచారణపై తమకు నమ్మకముందని, నిందితులపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయని ఆరెస్సెస్ స్పష్టం చేసింది. కోట్లాది మంది రామభక్తుల విశ్వాసాలను, సెంటిమెంట్లను దెబ్బతీసే ఇలాంటి ఘటనలు భవిష్యత్తులో పునరావృతం కాకుండా ఆలయ పరిపాలనా వ్యవస్థను మరింత పటిష్టం చేయాలని ట్రస్ట్‌ను కోరింది.

 

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