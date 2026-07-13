యూకే పర్యటనలో భారత పురుషల క్రికెట్ జట్టు తీవ్ర నిరాశపరుస్తోంది.
ఇప్పుడు కలవడం కుదరదు మంత్రులతో సార్ సీరియస్గా మాట్లాడుతున్నారు!!
టీ20 ప్రపంచకప్ చాంపియన్ టీమిండియాకు ఇప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది.
‘‘స్టార్ ముఖం చూసి ప్రేక్షకులు టిక్కెట్లు కొంటున్నారు.
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మనం ఒకరి శాఖల్లో మరొకరు జోక్యం చేసుకోవడం చూసి వాళ్లు కూడా మనలాగే ప్రవర్తిస్తున్నార్సార్!!
సినిమా హిట్ అయితే హీరోలకు లేదా దర్శకులకు నిర్మాత.. కారు గిఫ్ట్ ఇవ్వడం లాంటివి టాలీవుడ్లో చూస్తూనే ఉంటాం.
ఉద్యోగాల కోతల ప్రభావం అన్ని రంగాల ఉద్యోగులపైనా పడుతుంది.
ఒక జిల్లాకు శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ నుంచి సంక్షేమ పథకాల అమలు వరకు సర్వం తానై నడిపించే సారథి జిల్లా కలెక్టర్.
విదేశీ గడ్డ మీద భారత టీ20 జట్టు వైఫల్యాల పరంపర కొనసాగుతోంది. తొలుత ఐర్లాండ్ చేతిలో 2-0తో వైట్వాష్ అయిన టీమిండియా..
Jul 13 2026 10:06 AM | Updated on Jul 13 2026 10:06 AM
మంత్రినే బస్సు దింపేశాడు