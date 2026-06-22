సలాహ్‌ సూపర్‌ షో.. ఈజిప్ట్‌ చారిత్రక విజయం

ఫిఫా వరల్డ్కప్-2026లో ఈజిప్ట్ చరిత్ర సృష్టించింది. ఎన్నో ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ ప్రపంచకప్లో తమ తొలి విజయాన్ని నమోదు చేసింది. గ్రూప్-జీ పోరులో న్యూజిలాండ్పై 3-1 గోల్స్ తేడాతో విజయం సాధించి, ఫుట్బాల్ ప్రపంచంలో తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది.
జట్టు కెప్టెన్ మొహమ్మద్ సలాహ్ కీలక సమయంలో జట్టును ముందుండి నడిపించి విజయంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు.
కెనడాలోని వాంకూవర్లో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో ఈజిప్ట్ దూకుడుగా ఆడింది. ప్రారంభం నుంచే దాడులు చేస్తూ న్యూజిలాండ్పై ఒత్తిడి పెంచింది. ఆటలో సలాహ్ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించింది. మిడ్ఫీల్డ్ నుంచి దాడులను నిర్మించడమే కాకుండా ప్రత్యర్థి రక్షణను చీల్చుకుంటూ అవకాశాలు సృష్టించాడు. కీలక సమయంలో అతడు చేసిన గోల్ మ్యాచ్ గమనాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది.
ప్రపంచ ఫుట్బాల్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఆటగాళ్లలో ఒకడైన సలాహ్ మరోసారి పెద్ద వేదికపై తన విలువను నిరూపించాడు. ఈజిప్ట్కు అత్యంత అవసరమైన సమయంలో గోల్ సాధించి జట్టును విజయపథంలో నిలిపాడు. ఆ గోల్తో ఈజిప్ట్ అభిమానుల కలలకు రెక్కలు వచ్చాయి.
మ్యాచ్లో ఈజిప్ట్ మూడు గోల్స్తో ఆధిపత్యం చెలాయించినప్పటికీ న్యూజిలాండ్ చివరి వరకు పోరాటాన్ని ఆపలేదు. స్కోరును తగ్గిస్తూ మ్యాచ్లోకి తిరిగి రావాలని ప్రతి నిమిషం ప్రయత్నించింది. ముఖ్యంగా చివరి పది నిమిషాల్లో వరుస దాడులతో ఈజిప్ట్ రక్షణకు గట్టి పరీక్ష పెట్టింది.
అయితే ఈజిప్ట్ డిఫెండర్లు అద్భుతంగా నిలబడ్డారు. బాక్స్లోకి వచ్చిన ప్రతి క్రాస్ను అడ్డుకోవడం, కీలక క్లియరెన్స్లు చేయడం, షాట్లను బ్లాక్ చేయడం ద్వారా ప్రత్యర్థికి అవకాశమే ఇవ్వలేదు.
ఇంజరీ టైమ్లో న్యూజిలాండ్ దాడులు మరింత పెరిగాయి. అయినప్పటికీ ఈజిప్ట్ ఆటగాళ్లు తమ శక్తినంతా వినియోగించి ఆధిక్యాన్ని కాపాడుకున్నారు. చివరకు రిఫరీ తుది విజిల్ ఊదగానే ఈజిప్ట్ ఆటగాళ్లు, అభిమానులు ఆనందంలో మునిగిపోయారు.
ఈ విజయం కేవలం మూడు పాయింట్లకే పరిమితం కాదు. ప్రపంచకప్ చరిత్రలో ఈజిప్ట్ సాధించిన తొలి విజయం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు మిన్నంటాయి. కైరో వీధుల నుంచి వాంకోవర్ స్టేడియం వరకు అభిమానులు ఆనందోత్సాహాలతో మునిగిపోయారు. ఎన్నో ప్రపంచకప్ల్లో పాల్గొన్నప్పటికీ విజయం దక్కకపోవడంతో ఎదురైన నిరాశకు ఈ ఫలితం ముగింపు పలికింది.
ఈ విజయంతో గ్రూప్-జీలో ఈజిప్ట్ నాకౌట్ దశ అవకాశాలను గణనీయంగా మెరుగుపరుచుకుంది. అదే సమయంలో సలాహ్ పేరు ఈజిప్ట్ ఫుట్బాల్ చరిత్రలో చిరస్థాయిలో నిలిచిపోనుంది. దేశానికి తొలి ప్రపంచకప్ విజయాన్ని అందించిన కెప్టెన్గా అతడు చరిత్రపుటల్లోకెక్కాడు.