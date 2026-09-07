 క్వార్ట‌ర్స్‌ చేరిన అల్క‌రాజ్‌కు ఊహించని షాక్‌! | Carlos Alcaraz Books US Open Quarter-Final-One-Mistake-Leaves-Big-Twist | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

US Open: క్వార్ట‌ర్స్‌ చేరిన అల్క‌రాజ్‌కు ఊహించని షాక్‌!

Sep 7 2026 12:58 PM | Updated on Sep 7 2026 1:23 PM

Carlos Alcaraz Books US Open Quarter-Final-One-Mistake-Leaves-Big-Twist

Photo Credit: Twitter

యూఎస్ ఓపెన్ గ్రాండ్‌స్లామ్ టోర్నీలో స్పెయిన్ స్టార్ కార్లోస్ అల్క‌రాజ్ క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లాడు. గాయం నుంచి కోలుకున్న అల్క‌రాజ్ సీజ‌న్ చివ‌రి గ్రాండ్‌స్లామ్‌లో మంచి ఫామ్ క‌న‌బ‌రుస్తున్నాడు. భార‌త కాల‌మాన ప్ర‌కారం సోమ‌వారం తెల్ల‌వారుజామున జ‌రిగిన ప్రిక్వార్ట‌ర్స్‌లో రెండో సీడ్‌ అల్క‌రాజ్ 6-4, 6-3, 6-4తో అమెరికాకు చెందిన 20వ సీడ్‌ టామీ పాల్‌ను వ‌రుస సెట్ల‌లో మ‌ట్టిక‌రిపించాడు. 

రెండు గంట‌ల 20 నిమిషాల పాటు సాగిన పోరులో అల్క‌రాజ్ 33 విన్న‌ర్లు సంధించి ప్ర‌త్యర్థిపై పూర్తి ఆధిప‌త్యం ప్ర‌ద‌ర్శించాడు. క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్లో అల్క‌రాజ్ 8వ ర్యాంక‌ర్ బెంజ‌మిన్ షెల్ట‌న్‌ను ఎదుర్కోనున్నాడు. ఇక షెల్ట‌న్ మూడో రౌండ్‌లో 6-2, 6-3, 6-4తో స్టిఫానోస్ సిట్సిపాస్‌ను వ‌రుస సెట్ల‌లో ఖంగుతినిపించి అల్క‌రాజ్‌తో పోరుకు సిద్ధ‌మ‌య్యాడు.


Photo Credit: Twitter

అయితే క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్లో అల్క‌రాజ్ తాను త‌ల‌ప‌డ‌బోయే ప్ర‌త్య‌ర్థిని త‌ప్పుగా ఊహించడం ఆస‌క్తి రేపింది. టామీ పాల్‌తో మ్యాచ్ ముగిసిన త‌ర్వాత అల్క‌రాజ్ సెట్ (యూఎస్ ఓపెన్‌లో మ్యాచ్‌లు జ‌రిగే ప్ర‌దేశం)కు వెళ్లాడు. 2003 యూఎస్ ఓపెన్ చాంపియ‌న్ ఆండీ రాడిక్ క్వార్ట‌ర్స్‌లో అల్క‌రాజ్ ఎదుర్కోబోయే చాలెంజ‌ర్ గురించి ప్ర‌శ్న అడిగాడు. 

"మీరు షెల్ట‌న్ లేదా సిట్సిపాస్‌లో ఒక‌రితో క్వార్ట‌ర్స్ ఆడ‌నున్నారు. మ‌రి ఇద్ద‌రిలో ఎవ‌రితో ఆడ‌డం మీకు ఇష్టం" అని ప్ర‌శ్నించాడు. అయితే ఆండీ రాడిక్ ప్ర‌శ్న పూర్తి కాకముందే.. అత‌డి ముందు ఉన్న పేప‌ర్‌ను ప‌రిశీలించిన అల్క‌రాజ్.. "ఓరి దేవుడా, ఇది నేను ఊహించ‌లేదు. మెద్వెదెవ్ లేదా టియాఫోల్లో ఒక‌రితో త‌ల‌ప‌డతాన‌ని భావించాను. కానీ ఇక్కడ వేరే పేర్లున్నాయి.’’ అని పేర్కొన్నాడు. 


Photo Credit: Twitter

తాను ఒక‌టి త‌లిస్తే దైవ‌మొక‌టి త‌ల‌చింద‌న్న‌ట్లుగా త‌న ప‌రిస్థితి తయారైంద‌ని అల్క‌రాజ్ చెప్ప‌డంతో స్టూడియోలో ఉన్న‌వారంతా గొల్లుమ‌ని న‌వ్వారు. అల్కరాజ్‌, ఆండీ రాడిక్ వీడియో సంభాష‌ణ వైర‌ల్‌గా మారింది.  ఇక ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన టియాఫో డానిల్ మెద్వ‌దెవ్‌ను ఓడించి క్వార్ట‌ర్స్‌లో అలెక్స్ మిచెల్‌సెన్‌తో పోటీకి సిద్ధ‌మ‌య్యాడు.

టామీ పాల్‌ను ఓడించి క్వార్ట‌ర్స్‌లో అడుగుపెట్టిన‌ కార్లోస్ అల్క‌రాజ్ కొన్ని రికార్డులు సాధించాడు. యూఎస్ ఓపెన్‌లో క్వార్ట‌ర్స్ చేర‌డం అల్క‌రాజ్‌కు ఇది ఐదో సారి. హార్డ్ కోర్టుపై అల్క‌రాజ్‌కు ఇది వ‌రుస‌గా 18వ విజ‌యం కాగా, యూఎస్ ఓపెన్‌లో ఇది వ‌రుస‌గా 11వ విజ‌యం. ఓవ‌రాల్‌గా అల్క‌రాజ్‌ గ్రాండ్‌స్లామ్ టోర్నీల్లో క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్ చేర‌డం ఇది 15వ సారి.

 

Read: సాత్విక్‌-చిరాగ్ జోడీకి వైఎస్ జ‌గ‌న్ అభినంద‌న‌లు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సారీలో సారా.. ధురుంధర్‌ భామ (ఫొటోలు)
photo 2

పూల మధ్యలో పుత్తడి బొమ్మలా.. అందాల సోయగం శ్రీలీల ఫొటోలు
photo 3

సద్గురుతో సమంత ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం.. ఫొటోలు
photo 4

తెలుగు బిగ్‌బాస్‌ సీజన్‌ 10... కంటెస్టెంట్స్‌ వీళ్లే (ఫొటోలు)
photo 5

ఘనంగా ‘మండాడి’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
International Latest News Updates 1
Video_icon

జర్మనీలో సంచలనం అతిపెద్ద శక్తిగా AFD
Police Constables Passing Out Parade Postponed In AP 2
Video_icon

కానిస్టేబుల్ పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ వాయిదా.. చంద్రబాబు నిర్ణయంపై అనుమానాలు
Rajagopal Reddy to Join Telangana Cabinet 3
Video_icon

కాబినెట్ లోకి రాజగోపాల్ రెడ్డి? రేవంత్ సభతో పెరిగిన హీట్!
BRS MLA Sunitha Lakshma Reddy Emotional Words 4
Video_icon

ఇదేం ప్రజాపాలన చీర ఎలా లాగేస్తారు? సునీత లక్ష్మారెడ్డి ఎమోషనల్
KK Raju Supports Sachivalayam Employees Protest 5
Video_icon

ఉద్యోగులు ఉద్యమానికి దిగితే నీ పరిస్థితి... కేకేరాజు మాస్ వార్నింగ్
Advertisement
 