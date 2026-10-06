న్యూజిలాండ్తో జరగనున్న ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్కు భారత జట్టును బీసీసీఐ ఇవాళ ప్రకటించింది. ఈ జట్టులో వెటరన్ పేసర్ భువనేశ్వర్ కుమార్కు చోటు దక్కడం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. దాదాపు నాలుగేళ్ల తర్వాత అతడు భారత టీ20 జట్టులోకి తిరిగి వచ్చాడు. ఈ జట్టుకు కెప్టెన్గా శ్రేయస్ అయ్యర్ వ్యవహరించనున్నాడు. ఈ సిరీస్ అక్టోబర్ 22 నుంచి ప్రారంభం కానుంది.
నాలుగేళ్ల తర్వాత రీఎంట్రీ
భువనేశ్వర్ కుమార్ చివరిసారిగా 2022 నవంబర్లో న్యూజిలాండ్పైనే టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడాడు. ఇప్పుడు అదే న్యూజిలాండ్ పర్యటనతో అతడు మళ్లీ భారత జాతీయ జట్టులోకి వచ్చాడు. కొత్త బంతితో ఇరువైపుల స్వింగ్ చేయగల భువనేశ్వర్ న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో భారత జట్టుకు అత్యంత కీలకం కానున్నాడు.
ఇటీవల భువీ ఐపీఎల్ సహా దేశవాలీ టోర్నీల్లోనూ విశేషంగా రాణించాడు. ఫలితంగా అతడు జాతీయ జట్టులోకి తిరిగి వచ్చాడు. అలాగే హాంగ్కాంగ్ సిక్సస్ టోర్నీలో అతడు భారత జట్టుకు నాయకత్వం వహించనున్నాడు.
న్యూజిలాండ్ టీ20 సిరీస్కు భారత్ జట్టు
శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), అక్షర్ పటేల్, శివమ్ దూబే, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, నామన్ ధీర్, ప్రిన్స్ యాదవ్, మయాంక్ యాదవ్, అర్ష్దీప్ సింగ్, భువనేశ్వర్ కుమార్, వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్.
న్యూజిలాండ్తో టీ20 సిరీస్ అనంతరం భారత్ ఐదు వన్డేలు, రెండు టెస్టులు కూడా ఆడనుంది. మొత్తం 12 మ్యాచ్లతో సాగనున్న ఈ పర్యటన న్యూజిలాండ్ గడ్డపై భారత్కు అత్యంత కీలకమైన సిరీస్గా నిలవనుంది.
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