సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్, కావ్య మారన్ వివాహ రిసెప్షన్కు సినీ, క్రీడా, రాజకీయ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు తరలివస్తున్నారు. నవంబర్ 11న గ్రీస్లో అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో వివాహ బంధంతో ఒక్కటైన ఈ జంట.. నేడు (నవంబర్ 21) చెన్నైలో ఘనంగా రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ వేడుకకు హాజరయ్యేందుకు పలువురు ప్రముఖులు చెన్నై చేరుకుంటున్నారు. దీంతో విమానాశ్రయంలో సందడి నెలకొంది.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా
ఈ వేడుకకు హాజరయ్యేందుకు న్యూజిలాండ్ మాజీ కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్స్, ఆ జట్టు మాజీ క్రికెటర్ డేనియల్ వెటోరీ, దక్షిణాఫ్రికా మాజీ ఫాస్ట్ బౌలర్ డేల్ స్టెయిన్ తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి చెన్నైకి చేరుకున్నారు. అటు టాలీవుడ్ నుంచి సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు కూడా తన కుటుంబంతో కలిసి ఈ వేడుకకు హాజరుకానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే పలువురు ప్రముఖులు చెన్నై విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
కాగా వీరిద్దరి వివాహం నవంబర్ 11న గ్రీస్లో కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్, తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ సహా కొంతమంది మాత్రమే హాజరయ్యారు.
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Mahesh Babu in Chennai to attend Anirudh Wedding Reception💥 https://t.co/KpyzIVGbEP
— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) November 20, 2026
காவியா கலாநிதி மாறன் - அனிருத் ரவிச்சந்தர் திருமண வரவேற்பு விழாவில் பங்கேற்க சென்னை வந்தடைந்த சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பயிற்சியாளர் டேனியல் வெட்டோரி, நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வீரர் கேன் வில்லியம்சன் #SunNews | #KaviyaMaran | #Anirudh | #KaviyaAnirudhReception https://t.co/thfR6QjjPA
— Sun News (@sunnewstamil) November 20, 2026