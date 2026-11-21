అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న క్రేజీ మల్టీస్టారర్ ‘జనవరి 12 విడుదల’. విక్టరీ వెంకటేశ్, నందమూరి కళ్యాణ్రామ్ హీరోలుగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో కీర్తి సురేష్, కృతి శెట్టి కథానాయికలుగా కనిపించనున్నారు. షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్పై ఈ సినిమాను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.
ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన పోస్టర్లు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. అనిల్ రావిపూడి తనదైన శైలిలో ప్రమోషన్స్ చేస్తూ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఒక్కో పాటను విడుదల చేస్తూ సినిమాకు మరింత హైప్ తీసుకొస్తున్నారు.
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ఈ క్రమంలో తాజాగా ‘డివికి డివికి’ అంటూ సాగే పాటను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ పాటకి అనంత్ శ్రీరామ్ లిరిక్స్ రాయగా.. మధుప్రియ, హరిప్రియ ఆలపించారు. వెంకటేశ్, కళ్యాణ్రామ్ కాంబినేషన్, అనిల్ రావిపూడి మార్క్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో ఈ పాట సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచేలా ఉంది. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న ఈ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు. భారీ తారాగణంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ మల్టీస్టారర్ సంక్రాంతి బరిలో ఎలాంటి సందడి చేస్తుందో చూడాలి.