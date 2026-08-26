 ఏషియన్‌ గేమ్స్ 2026 క్రికెట్ షెడ్యూల్ విడుదల | Asian Games 2026 Cricket Schedule, India Matches, Quarterfinals, Semifinals And Finals Dates Revealed | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏషియన్‌ గేమ్స్ 2026 క్రికెట్ షెడ్యూల్ విడుదల

Aug 26 2026 10:44 AM | Updated on Aug 26 2026 11:18 AM

Asian Games Cricket Schedule 2026 Revealed: IND vs PAK Date Revealed For SF Clash

source: BCCI X

ఏషియన్‌ గేమ్స్ 2026లో క్రికెట్ పోటీల షెడ్యూల్ విడుదలైంది. సెప్టెంబర్ 17 నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు ఈ మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. పురుషుల విభాగంలో 10 జట్లు.. మహిళల విభాగంలో 8 జట్లు ఈ పోటీల్లో పాల్గొంటున్నాయి.

పురుషుల విభాగం విషయానికొస్తే.. గ్రూప్‌-ఏలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌, జపాన్‌, నేపాల్‌ జట్లు.. గ్రూప్‌-బిలో హాంగ్‌కాంగ్‌-చైనా, మలేషియా, ఒమన్‌ జట్లు పోటీపడనున్నాయి. సీడెడ్‌ జట్లైన భారత్, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక జట్లు నేరుగా క్వార్టర్‌ఫైనల్స్‌కు అర్హత సాధించాయి.

భారత్, పాకిస్తాన్ జట్లు తమ తమ క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ల్లో గెలుపొందితే అక్టోబర్ 1న జరిగే సెమీఫైనల్లో తలపడే అవకాశం ఉంది.

పురుషుల క్రికెట్ షెడ్యూల్
క్వాలిఫయర్స్‌
సెప్టెంబర్ 24- ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వర్సెస్‌ జపాన్ 
హాంకాంగ్-చైనా వర్సెస్‌ మలేషియా                    
సెప్టెంబర్ 25- హాంకాంగ్-చైనా వర్సెస్‌ ఒమన్
ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వర్సెస్‌ నేపాల్                      
సెప్టెంబర్ 26- జపాన్ వర్సెస్‌ నేపాల్ 
మలేషియా వర్సెస్‌ ఒమన్                    

క్వార్టర్‌ఫైనల్స్ 
సెప్టెంబర్ 28 (తొలి క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌)- పాకిస్తాన్‌ వర్సెస్‌ గ్రూప్‌-బిలో రెండో స్థానంలో నిలిచే జట్టు
సెప్టెంబర్‌ 28 (రెండో క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌)- భారత్‌ వర్సెస్‌ గ్రూప్‌-ఏలో రెండో స్థానంలో నిలిచే జట్టు
సెప్టెంబర్‌ 29 (మూడో క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌)- శ్రీలంక వర్సెస్‌ గ్రూప్‌-ఏ విన్నర్‌
సెప్టెంబర్‌ 29 (నాలుగో క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌)- బంగ్లాదేశ్‌ వర్సెస్‌ గ్రూప్‌-బి విన్నిర్‌
అక్టోబర్ 1- సెమీఫైనల్స్ 
అక్టోబర్ 3- కాంస్య పతక మ్యాచ్, ఫైనల్                                      |

మహిళల విభాగం విషయానికొస్తే.. భారత్‌, జపాన్, బంగ్లాదేశ్, పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా ఒక గ్రూపులో.. పాకిస్తాన్‌, శ్రీలంక, మలేషియా, థాయ్‌లాండ్‌ మరో గ్రూప్‌లో ఉన్నాయి. ఈ పోటీలు నేరుగా క్వార్టర్‌ ఫైనల్స్‌తో మొదలవుతాయి.

సెప్టెంబర్‌ 17- క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌ 1- బంగ్లాదేశ్‌ వర్సెస్‌ పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా 
క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌ 2- పాకిస్తాన్‌ వర్సెస్‌ థాయ్‌లాండ్‌
సెప్టెంబర్‌ 18- క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌ 3- శ్రీలంక వర్సెస్‌ మలేషియా
క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌ 4- భారత్‌ వర్సెస్‌ జపాన్‌
సెప్టెంబర్‌ 20- సెమీఫైనల్స్‌ (1,2)
సెప్టెంబర్‌ 22- కాంస్య పతకం మ్యాచ్‌, ఫైనల్స్‌

చదవండి: బ్రెజిల్‌కు ముందు మరో ప్రపంచకప్ జట్టుతో భారత్‌ మ్యాచ్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఓనం స్పెషల్.. మెరిసిపోతున్న మలయాళ బ్యూటీస్ (ఫొటోలు)
photo 2

అందాల భామ అదిరిపోయే లుక్ మమితా బైజు..(ఫొటోలు)
photo 3

సైమా 2026 నామినేషన్ వేడుకలో మెరిసిన పాయల్ రాజ్‌పుత్ (ఫొటోలు)
photo 4

ముఖ్య నేతలతో వైఎస్‌ జగన్‌ సమావేశం (ఫొటోలు)
photo 5

ఇరుముడిలో బేబీ నక్షత్ర హైలెట్.. మరి ఈ క్యూట్ అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
Posts For MLA Vasantha Krishna Prasad Group 1
Video_icon

మైలవరంలో సీన్ రివర్స్.. కట్టర్ TDP నేత దేవినేని ఉమా ఎక్కడ?

Watch Live YS Jagan Mohan Reddy Key Pressmeet 2
Video_icon

Watch Live: వైఎస్ జగన్ సంచలన ప్రెస్ మీట్
Women Making Roti On Train Track Video Goes Viral 3
Video_icon

రీల్స్ పిచ్చి పట్టాలపై రోటి.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో
Private Travel Bus Accident At Kodad Suryapet Dist 4
Video_icon

ఆగిఉన్న లారీని ఢీకొన్న బస్సు.. ఆరుగురి మృతి.. ఏడుగురి పరిస్థితి విషమం
Coach Pullela Gopichand Met CM Revanth Reddy 5
Video_icon

సీఎంను కలిసిన కోచ్ పుల్లెల గోపీచంద్
Advertisement
 