 పాక్‌ బౌలర్ల ఓవరాక్షన్‌.. ఇచ్చిపడేసిన అభిషేక్‌, గిల్‌ | Abhishek Sharma Reveals Details Of Tense Exchange With Haris Rauf | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఓవరాక్షన్‌కు తప్పదు భారీ మూల్యం!.. ఇచ్చిపడేసిన అభిషేక్‌, గిల్‌

Sep 22 2025 12:57 PM | Updated on Sep 22 2025 1:15 PM

Abhishek Sharma Reveals Details Of Tense Exchange With Haris Rauf

ఆసియా కప్‌-2025 సూపర్‌-4 మ్యాచ్‌లో టీమిండియాతో మ్యాచ్‌ సందర్భంగా పాకిస్తాన్‌ పేసర్లకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. తమ బౌలింగ్‌లో భారత బ్యాటర్లు చితక్కొడుతుంటే వారి అసహనం కట్టలు తెంచుకుంది. ఈ క్రమంలో ఆటపై దృష్టి పెట్టాల్సింది పోయి .. నోటికి పనిచెప్పారు.

పాక్‌ జట్టుకు ఓటమిని కానుకగా
తమ బౌలింగ్‌లో ఉతికారేస్తున్న ఓపెనర్లు అభిషేక్‌ శర్మ (Abhishesk Sharma)- శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ (Shuban Gill)లతో వాదులాటకు దిగేందుకు ప్రయత్నించారు. ఇందుకు వారిద్దరు బ్యాట్‌తోనే సమాధానమిచ్చి.. పాక్‌ జట్టుకు ఓటమిని కానుకగా అందించారు. దీంతో ఆడలేక అతి చేసిన పాక్‌ ఆటగాళ్లకు మరోసారి అవమానం తప్పలేదు.

అసలేం జరిగిందంటే.. లీగ్‌ దశలో టీమిండియా చేతిలో చిత్తైన పాక్‌ (IND vs PAK).. తాజాగా సూపర్‌-4 మ్యాచ్‌లోనూ ఓడిపోయింది. అయితే, బ్యాటింగ్‌ పరంగా మాత్రం మెరుగ్గా రాణించింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్ల నష్టానికి 171 పరుగులు చేసింది.

ఆది నుంచే పాక్‌ బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించారు
అయితే, టీ20 వరల్డ్‌ నంబర్‌ వన్‌ అయిన భారత జట్టు పాక్‌ విధించిన లక్ష్యాన్ని 18.5 ఓవర్లలో ఊదేసింది. ఓపెనర్లు అభిషేక్‌ శర్మ (39 బంతుల్లో 74), శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ (28 బంతుల్లో 47) ఆది నుంచే పాక్‌ బౌలర్లపై దూకుడు ప్రదర్శించారు. ఇద్దరూ బౌండరీలు బాదుతూ పాక్‌ బౌలర్లను ఒత్తిడిలోకి నెట్టారు.

ఈ క్రమంలో పాక్‌ పేసర్లు షాహిన్‌ ఆఫ్రిది, హ్యారీస్‌ రవూఫ్‌.. అభిషేక్‌- గిల్‌లను మాటలతో రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేశారు. షాహిన్‌ బౌలింగ్‌లో ఇరగొట్టిన గిల్‌.. అతడి ఓవరాక్షన్‌కు బదులుగా ‘‘వెళ్లి బంతి తెచ్చుకో’’ అంటూ కౌంటర్‌ ఇచ్చాడు.

ఇక హ్యారిస్‌ రవూఫ్‌ పదే పదే మాటలతో కవ్వింపులకు పాల్పడగా.. అభిషేక్‌ ఓ దశలో అతడికి దగ్గరగా వెళ్లి బదులిచ్చే ప్రయత్నం చేశాడు. ఇంతలో అంపైర్‌ వచ్చి రవూఫ్‌ను పక్కకు తీసుకువెళ్లాడు.

అస్సలు నచ్చలేదు
ఈ విషయంపై మ్యాచ్‌ అనంతరం ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ అభిషేక్‌ శర్మ మాట్లాడుతూ.. పాక్‌ బౌలర్లు కారణం లేకుండా మీద మీదకు వచ్చారని.. దురుసుగా ప్రవర్తించారని పేర్కొన్నాడు. తనకు అది అస్సలు నచ్చలేదని తెలిపాడు. తాము మాత్రం అనవసర విషయాల పట్ల కాకుండా ఆటపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టామంటూ పాక్‌ బౌలర్లకు మరోసారి కౌంటర్‌ ఇచ్చిపడేశాడు.

ఇక గిల్‌- అభిషేక్‌ శర్మ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా.. ‘‘మీవి మాటలు- మావి చేతలు’’ అంటూ పాక్‌కు తమ ఓటమిని గుర్తు చేస్తూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. కాగా ఈ ఇద్దరు పంజాబీ ఆటగాళ్లు చిన్ననాటి నుంచి స్నేహితులు. భారత మాజీ ఆల్‌రౌండర్‌ యువరాజ్‌ సింగ్‌ వీరికి మెంటార్‌. ఇక తాజా మ్యాచ్‌లో విరాట్‌ కోహ్లిలేని లోటు పాక్‌ ఆటగాళ్లకు తెలియకుండా చేశారంటూ గిల్‌- అభిలపై టీమిండియా అభిమానులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

చదవండి: ఛీ.. మీ బుద్ధిమారదా?.. బరితెగించిన పాక్‌ ఆటగాళ్లు!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

'కాంతార' ట్రైలర్ రిలీజ్.. స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్‌గా రుక్మిణి వసంత్ (ఫొటోలు)
photo 2

యాంకర్ రవి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

అప్పట్లో టాలీవుడ్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్.. ఇప్పుడు గ్లామరస్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 4

హన్మకొండ వేయి స్తంభాల గుడి వద్ద బతుకమ్మ వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 5

ఇంద్రకీలాద్రిపై మొదలైన దసరా వైభవం.. దుర్గమ్మ 11వ అవతారంగా కాత్యాయనీ దేవి (చిత్రాలు)

Video

View all
Chandrababu Govt Debt Exposed In AP Assembly 1
Video_icon

ఏపీ అప్పులపై అసెంబ్లీలో కూటమి బండారం బట్టబయలు
Ravi Teja Blockbuster Movies List In 2026 2
Video_icon

మాస్ జాతర తర్వాత రవితేజ ఊర మాస్ చూస్తారు
TDP Leaders Occupied TDP Followers Lands In Satya Sai District 3
Video_icon

పార్టీ సానుభూతిపరుల భూములనే కబ్జా చేస్తున్న టీడీపీ నేతలు
Bihar Polls Announcement Likely In First Week Of October 4
Video_icon

అక్టోబర్ తొలివారంలో బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్
YSRCP MLCs Demands Discussion On Medical Colleges Privatization In Council 5
Video_icon

మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ చర్చపై పట్టు వీడని YSRCP..
Advertisement
 