 టీడీపీ జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థి ఆస్తులు రూ.172.27 కోట్లు | Gudipala TDP ZPTC Candidate Mamathasri Declares Rs172 Crore Assets | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

టీడీపీ జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థి ఆస్తులు రూ.172.27 కోట్లు

Oct 31 2026 7:57 AM | Updated on Oct 31 2026 8:59 AM

Gudipala TDP ZPTC Candidate Mamathasri Declares Rs172 Crore Assets

మమత శ్రీ

చిత్తూరు కార్పొరేషన్‌: చిత్తూరు జిల్లా గుడిపాల మండలం జెడ్పీటీసీ టీడీపీ అభ్యర్థిగా నామి­నేషన్‌ వేసిన మమత శ్రీ, ఆమె కుటుంబ సభ్యుల పేరిట మొత్తం రూ.172.27 కోట్లు ఆస్తి ఉంది. ఈ మేరకు వివరాలను ఎన్నికల అఫిడవిట్‌లో పొందుపరిచారు. ఇందులో రూ.9.28 కోట్లు చరాస్తి కాగా, రూ.162.99 కోట్లు స్థిరాస్తులు. మమత శ్రీ పేరిట 2 స్కూటీలు, ఆమెకు 1.10 కిలోల బంగారం, 15 కిలోల వెండి ఉన్నాయి. ఆమె భర్త మొగిలీశ్వరనాయుడు(ఈశ్వరనాయుడు) పేరిట 3 ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ వాహనాలు, 3 కాంక్రీట్‌ మిక్సర్‌ ట్రక్కులు ఉన్నాయి. 

ఆయన పేరు మీద రూ.119.80 కోట్లు, మమత శ్రీకి రూ.43.64 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులున్నట్లు అఫిడవిట్‌లో వెల్లడించారు. ఇందులో 44.62 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి, రూ.24.89 కోట్లు విలువైన ఇళ్లు ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. చిత్తూరు జిల్లాలోని బంగారుపాళ్యం, కర్ణాటకలో ఈ ఆస్తులున్నట్లు తెలిపారు. కాగా, బంగారుపాళ్యం మండలానికి చెందిన ఆమె.. గుడిపాల నుంచి జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థిగా టీడీపీ తరఫున నామినేషన్‌ వేశారు. 

ఇదీ చదవండి: అమరావతి కోసం బెజవాడను బలి పెడుతున్న కూటమి


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫెస్టివ్ మూడ్‌లో ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి.. (ఫోటోలు)
photo 2

బ్లూ డ్రెస్‌లో నటి ప్రణవి గ్లామర్.. (ఫోటోలు)
photo 3

కలర్‌ఫుల్ శారీలో శ్రద్ధాకపూర్ గ్లామర్‌.. (ఫోటోలు)
photo 4

భర్తతో కాజల్ అగర్వాల్ కార్వా చౌత్ సెలబ్రేషన్స్.. (ఫోటోలు)
photo 5

ధోనితో మంధాన ముచ్చట.. ఫొటోలు వైరల్‌

Video

View all
YS Jagan Sensational Tweet On Chandrababu Over Essential Commodities 1
Video_icon

వామ్మో.. ఏంటిది చంద్రబాబు... YS జగన్ సంచలన ట్వీట్
TDP Rowdies In Pulivendula For Local Body Elections 2
Video_icon

ఎన్నికల్లో దాడులు చేసేందుకు పులివెందులలో దిగిన TDP రౌడీలు
Analyst Purushotham Reddy Shocking Comments On Municipal Election Polling 3
Video_icon

ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు జరిగితే.. YSRCP గెలుస్తుంది అని భయం..
ISRO GSLV-F18 Mission Success 4
Video_icon

అర్ధరాత్రి ఇస్రో అద్భుతం.. నింగిలోకి సక్సెస్ ఫుల్ గా GSLV-F18
Heavy Rain Lashes Hyderabad 5
Video_icon

అకస్మాత్తుగా ముంచెత్తిన వాన.. నీట మునిగిన రహదారులు
Advertisement
 