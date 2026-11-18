న్యూఢిల్లీ: ఫిలిప్పీన్స్లో పర్యటించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ.. వివిధ దేశాల అధినేతలకు భారతీయ కళలు, హస్తకళా సంపదను ప్రతిబింబించే ప్రత్యేక కానుకలను అందించారు. నవంబర్ 16, 17 తేదీల్లో మనీలా పర్యటన సందర్భంగా ఆసియాన్-భారత్ 23వ శిఖరాగ్ర సదస్సు, 21వ తూర్పు ఆసియా సదస్సులో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కు రాజస్థాన్లోని నాథ్ద్వారాకు చెందిన గోల్డెన్ పిచ్వాయ్ చిత్రపటాన్ని బహూకరించారు. ఫిలిప్పీన్స్ అధ్యక్షుడు ఫెర్డినాండ్ మార్కోస్ జూనియర్కు కశ్మీరీ పట్టు తివాచీ, ఇండోనేషియా అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుబియాంటోకు చోళుల కాలం నాటి కాంస్య శిల్పాన్ని అందించారు.
మలేషియా ప్రధాని అన్వర్ ఇబ్రహీంకు వెండితో అలంకరించిన ఉర్లి పాత్ర, కంబోడియా ప్రధాని హున్ మానెట్కు డోక్రా కళతో రూపొందించిన పడవ నమూనాను ఇచ్చారు. మయన్మార్, బ్రూనై దేశాధినేతలకు కర్ణాటకలోని బీదర్కు ప్రత్యేకమైన బిద్రివేర్ వెండి అలంకరణ కుండీలను బహూకరించారు.
జపాన్ ప్రధాని సనే తకాయిచికి బనారసీ కటాన్ పట్టు స్టోల్, ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని ఆంథోనీ అల్బనీస్కు జైపూర్ బ్లూ పాటరీ కళాఖండాన్ని అందించారు. లావోస్ ప్రధాని సోనెక్సే సిఫాండోన్కు బంగారు అలంకరణలతో కూడిన రోజ్ క్వార్ట్జ్ ఏనుగు, థాయ్లాండ్ ప్రధాని అనుటిన్ చార్న్విరాకుల్కు గుజరాత్ రోగన్ కళాచిత్రం ఇచ్చారు. తైమూర్-లెస్టే ప్రధానికి ఖంభాట్ అగేట్ రాతి గిన్నె, వియత్నాం ప్రధానికి సంప్రదాయ భారతీయ తోలుతో రూపొందించిన గోడ అలంకరణను బహూకరించారు.
ఈ పర్యటనలో భారత్-ఆసియాన్ దేశాలు విపత్తుల నిర్వహణ, ఉపగ్రహ సమాచార మార్పిడి, కృత్రిమ మేధ వినియోగంపై సహకారానికి అంగీకరించాయి. సముద్ర భద్రత, సైబర్ ఫోరెన్సిక్స్, అణుశక్తి, అంతరిక్ష రంగాల్లోనూ పలు కార్యక్రమాలను మోదీ ప్రకటించారు.