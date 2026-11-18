అమెరికా రాజకీయ ఒత్తిళ్లకూ తలొగ్గని ఎన్విడియా బోర్డు
ప్రపంచ ఏఐ చిప్ పరిశ్రమకు కీలకంగా ఉన్న ఎన్విడియా సంస్థలో నాయకత్వ పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు, మాజీ సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్ తిరిగి పగ్గాలు చేపట్టేందుకు ఆసక్తి చూపినప్పటికీ ఆయనను మళ్లీ సీఈఓగా నియమించేందుకు ఎన్విడియా డైరెక్టర్ల బోర్డు నిరాకరించింది. స్వయంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సహా పలువురు ప్రముఖులు హువాంగ్ పునరాగమనానికి బహిరంగంగా మద్దతు తెలిపినప్పటికీ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ విషయంలో బోర్డు కఠిన వైఖరిని అవలంబించింది.
నవంబర్ 17న కంపెనీ త్రైమాసిక ఆర్థిక ఫలితాల విడుదల సందర్భంగా బోర్డు ఛైర్మన్ హార్వీ సి.జోన్స్ ఈ విషయంపై స్పష్టతనిచ్చారు. హువాంగ్ రాజీనామాను బోర్డు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించిందన్నారు. ఆయనను తిరిగి సీఈఓగా తీసుకునే ప్రసక్తే లేదని తేల్చిచెప్పారు. సంస్థ దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని తొందరపాటు లేకుండా అత్యంత సమర్థుడైన కొత్త శాశ్వత సీఈఓను ఎంపిక చేసే ప్రక్రియను కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు.
రాజీనామా వెనుక కారణాలు
ఎన్విడియా విడుదల చేసిన అధికారిక ప్రకటనల ప్రకారం.. నవంబర్ 12న జెన్సన్ హువాంగ్ తన అధ్యక్ష, సీఈఓ పదవులతో పాటు బోర్డు సభ్యత్వానికి స్వచ్ఛందంగా రాజీనామా చేశారు. సంస్థ ప్రవర్తనా నియమావళి, కార్పొరేట్ సంస్కృతికి విరుద్ధమైన వ్యక్తిగత ప్రవర్తనకు సంబంధించిన అంశాలు వెలుగులోకి రావడమే ఈ రాజీనామాకు కారణమని బోర్డు పేర్కొంది. అయితే, ఈ ఆరోపణలకు సంబంధించి స్వతంత్ర దర్యాప్తులో నిర్ధారణ కాని విషయాలను వాస్తవాలుగా పరిగణించలేమని జాగ్రత్త వహించింది.
తాత్కాలిక సారథిగా కొలెట్ క్రెస్
నాయకత్వ సందిగ్ధం తలెత్తకుండా 2013 నుంచి కంపెనీ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్గా వ్యవహరిస్తున్న కొలెట్ క్రెస్ను బోర్డు తాత్కాలిక సీఈఓగా నియమించింది. గతంలో మైక్రోసాఫ్ట్, సిస్కో వంటి దిగ్గజ సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం ఉన్న ఆమె శాశ్వత సీఈఓ నియామకం జరిగే వరకు సీఎఫ్ఓ, తాత్కాలిక సీఈఓగా ద్వంద్వ బాధ్యతలు నిర్వర్తించనున్నారు. మరోవైపు, హార్వీ సి.జోన్స్ను బోర్డు తొలి ఛైర్మన్గా నియమించింది.
ఇదే సమయంలో, అమెరికా ఎగుమతి నియంత్రణలను ఉల్లంఘించి చైనా సంస్థలకు అధునాతన ఏఐ చిప్లు చేరాయన్న ఆరోపణలపై అమెరికా కాంగ్రెస్ దృష్టి సారించింది. ప్రతినిధుల సభ ఇంటెలిజెన్స్ కమిటీ చేపట్టిన ఈ విచారణకు స్వచ్ఛందంగా వివరణ ఇచ్చేందుకు హువాంగ్, ఎన్విడియా జనరల్ కౌన్సెల్ టిమ్ టెటర్ అంగీకరించారు. ఈ క్రమంలో డిసెంబర్ 1న హువాంగ్, డిసెంబర్ 2న టిమ్ టెటర్ కమిటీ ముందు హాజరుకానున్నారు.
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