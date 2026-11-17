మనీలా: అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామానికి ఫిలిప్పీన్స్ లోని మనీలా వేదిక కానుంది. ఆసియాన్ శిఖరాగ్ర సదస్సులో భాగంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భేటీ కానున్నారు. ఇదే సమయంలో చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ కూడా పాల్గొననుండటంతో ఈ సమావేశాలపై ప్రపంచ దేశాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.
అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఆసియా పర్యటనలో భాగంగా తొలుత ఫిలిప్పీన్స్లో జరిగే 49వ ఆసియాన్ శిఖరాగ్ర సదస్సుకు హాజరవుతున్నారు. అనంతరం చైనాలో పర్యటించనున్నారు. అక్కడ పుతిన్, జిన్పింగ్తో కీలక సమావేశం జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ ముగ్గురు నేతలు ఒకే వేదికపై సమావేశం కావడం ఇదే తొలిసారి కానుంది.
అణ్వాయుధాల వ్యాప్తిపై చర్చలు
ట్రంప్, పుతిన్, జిన్పింగ్ మధ్య జరిగే సమావేశంలో అణ్వాయుధాల వ్యాప్తిని తగ్గించే అంశం ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇరాన్, ఉక్రెయిన్ సంక్షోభాలపైనా చర్చిస్తామని ట్రంప్ వెల్లడించారు. అయితే ఉక్రెయిన్ అంశం ఈ చర్చల్లో ఉండకపోవచ్చని ఓ అమెరికా అధికారి గతంలో సంకేతాలిచ్చారు.
క్వాడ్ భేటీలోనూ ట్రంప్
మంగళవారం భారత్, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా నేతలతో కలిసి ట్రంప్ క్వాడ్ సమావేశంలో పాల్గొననున్నారు. ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంత భద్రతపై ఇందులో చర్చించనున్నారు. రెండేళ్ల తర్వాత క్వాడ్ దేశాల నేతలు ప్రత్యక్షంగా సమావేశం కానుండటం విశేషం. ట్రంప్ ప్రస్తుత అధ్యక్ష పదవీకాలంలో ఇదే తొలి ముఖాముఖి క్వాడ్ సదస్సు కానుంది.
మోదీ పర్యటనతో భారత్కు ప్రయోజనాలు
23వ ఆసియాన్-భారత్ శిఖరాగ్ర సదస్సు, 21వ తూర్పు ఆసియా సదస్సులో పాల్గొనేందుకు ప్రధాని మోదీ మనీలాకు చేరుకున్నారు. ప్రాంతీయ భద్రత, సముద్ర సహకారం, ఆర్థిక భాగస్వామ్యం, ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో భారత్ పాత్ర వంటి అంశాలపై ఆయన చర్చలు జరపనున్నారు. ఆసియాన్తో సంబంధాలు భారత్ యాక్ట్ ఈస్ట్ విధానంలో కీలక భాగమని మోదీ పేర్కొన్నారు.
భారతీయుల ఘన స్వాగతం
మనీలాలో అడుగుపెట్టిన మోదీకి భారతీయ సమాజం ఘన స్వాగతం పలికింది. ఈ సందర్భంగా 'సీత: ది రామాయణ రివిజిటెడ్' నాటక ప్రదర్శనను ఆయన వీక్షించారు. భారత్, ఫిలిప్పీన్స్ మధ్య ఉన్న సాంస్కృతిక సంబంధాలను ఈ ప్రదర్శన ప్రతిబింబించింది. అలాగే శ్రీ సత్యసాయి పాఠశాల విద్యార్థులు చేసిన పూర్ణకుంభ శ్లోక పఠనాన్ని కూడా మోదీ తిలకించారు.