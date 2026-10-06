గణేశుడు చెడు పనులకు సాయం చేయడు: జయా బచ్చన్‌

న్యూఢిల్లీ: సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలంటూ మంగళవారం విపక్షాల ఆందోళన కొనసాగుతోంది. ఢిల్లీలో ఇండియా కూటమి ఎంపీలు పార్లమెంట్ మకర ద్వారం నుంచి ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయం వరకు నిరసన మార్చ్ చేపట్టారు. అయితే పోలీసుల బ్యారికేడ్ల కారణంగా మార్చ్ నీతి ఆయోగ్ కార్యాలయం వద్ద నిలిచిపోయింది. దీంతో రాహుల్ గాంధీ సహా పలువురు విపక్ష నేతలు రోడ్డుపైనే బైఠాయించారు. అనంతరం రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, అఖిలేశ్ యాదవ్ తదితరులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఈ నిరసనపై బీజేపీ చేసిన విమర్శలకు సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎంపీ జయా బచ్చన్ స్పందించారు. బీజేపీ అధికారంలో ఉన్నందున ఆరోపణలు చేయడం ఆ పార్టీ పని అని అన్నారు. తాము తమ పని చేసుకుంటున్నామని, పార్టీ నాయకత్వం ఏ ఆదేశాలు ఇస్తే వాటిని అనుసరిస్తామని చెప్పారు. బీజేపీపై వ్యాఖ్యల సందర్భంగా జయా బచ్చన్ గణేశుడిని ప్రస్తావించారు. ‘గణేశ్జీ చెడు విషయాలకు సాయం చేయరు’ అని అన్నారు. తాము ఏదైనా శుభకార్యాన్ని ప్రారంభించే ముందు గణేశుడిని ప్రార్థిస్తామని చెప్పారు. తమ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఆయన ఆశీస్సులతో ప్రారంభించామని, ఆయనే తమను చూసుకుంటారని పేర్కొన్నారు.
ఎన్నికల ప్రక్రియలో అవకతవకలు జరిగాయంటూ ఆరోపిస్తూ విపక్షాలు సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఈ అంశంపై ఇండియా కూటమి ఎంపీలు నిరసనలు చేపడుతున్నారు. మంగళవారం చేపట్టిన మార్చ్లోనూ ఇదే ప్రధాన డిమాండ్గా నిలిచింది. జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా డిమాండ్ తప్ప మరో మార్గం లేదా అని ప్రశ్నించగా జయా బచ్చన్ నేరుగా సమాధానం ఇవ్వలేదు. ఈ అంశంపై తాను ఏమీ చెప్పదలుచుకోలేదని తెలిపారు. తమ పార్టీ నాయకత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే దానినే తాము అనుసరిస్తామని స్పష్టం చేశారు. సీఈసీకి వ్యతిరేకంగా విపక్షాల నిరసన నేపథ్యంలో అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య రాజకీయ విమర్శలు మరింత పెరిగాయి. ఇండియా కూటమి ఎంపీల మార్చ్ను పోలీసులు అడ్డుకోవడం, అనంతరం పలువురు నేతలను అదుపులోకి తీసుకోవడంతో ఢిల్లీలో రాజకీయ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ క్రమంలో జయా బచ్చన్ చేసిన గణేశుడి వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
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