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వెల్లింగ్టన్ వేదికగా న్యూజిలాండ్తో మొదలైన తొలి టెస్టుకు సీనియర్ పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్ను పక్కనబెట్టడంపై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. తాజాగా సిరాజ్ను ఎంపిక చేయకపోవడంపై కాంగ్రెస్, బీజేపీలు బహిరంగ విమర్శలు చేసుకోవడంతో రాజకీయంగా దుమారం చెలరేగింది. కేవలం అతడి పేరు కారణంగానే సిరాజ్ను పక్కనబెట్టారని కాంగ్రెస్ ఎంపీ ఇమ్రాన్ మసూద్ ఆరోపణలు చేశారు.
ANI చానెల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్య్వూలో ఇమ్రాన్ మసూద్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘అతడు బాగా రాణించినప్పటికీ జట్టులో చోటు దక్కించుకోలేకపో యాడని, దీనికి ప్రధాన కారణం అతడి పేరు 'సిరాజ్' కావడమే. కేవలం పేరు కారణంగానే అతడికి తుది జట్టులో అవకాశమివ్వడం లేదు. బాగా ఆడుతున్నప్పటికీ అతడిని ఎంపిక చేయకపోతే అది వివక్షే అవుతుంది.’’ అని మండిపడ్డారు.
ఇమ్రాన్ మసూద్ వ్యాఖ్యలను బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి ప్రదీప్ భండారీ తనదైన శైలిలో తిప్పికొట్టారు. ‘‘ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కోసమే కాంగ్రెస్ ఈ డ్రామా ఆడుతుంది. నిజంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇది సిగ్గుచేటు. ఇన్నాళ్లు ఎన్నికల్లో ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలు చేసిన కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు క్రికెట్ జట్టు ఎంపికలోనూ రాజకీయాలు మొదలుపెట్టింది.
‘సిరాజ్ ముస్లిం కాబట్టే అతడిని పక్కనబెట్టారు’ అని కాంగ్రెస్ అంటోంది. మరి జడేజాను కూడా పక్కనబెట్టారన్న విషయంపై ఎందుకు మౌనం వహించారు. ప్రతి క్రికెటర్ భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించాలని, ఆ జెర్సీ ధరించాలని కలలు కంటాడు. ఓటు బ్యాంకు, మత రాజకీయాల కోసం భారత క్రికెట్ జట్టును విభజించడం ఆపండి’’ అని ప్రదీప్ భండారీ ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించాడు.
దిగ్గజాల మండిపాటు..
కాగా క్రికెట్ దిగ్గజాలు సునీల్ గావస్కర్, రవిశాస్త్రి కూడా సిరాజ్ను తప్పించడాన్ని ప్రశ్నించారు. అతడి అనుభవాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని ఎంపిక చేసి ఉంటే బాగుండేదని అభిప్రాయపడ్డారు. బుమ్రా, ఆకాశ్ దీప్, అన్షుల్ కాంబోజ్, ప్రసిధ్ క్రిష్ణలతో కూడిన పేస్ చతుర్ముఖం తొలి టెస్టులో ఆడింది. బుమ్రా మినహా మిగతా ముగ్గురిలో ఒకరిని పక్కనబెట్టి సిరాజ్ను ఆడించాల్సిందని పేర్కొన్నారు.
సిరాజ్తో పాటు మరో పేసర్ గర్నూర్ బ్రార్కు కూడా తొలి టెస్టులో చోటు దక్కలేదు. భారత జట్టు కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ ఈ నిర్ణయంపై స్పందిస్తూ, పేసర్లందరూ బాగా ఆడుతుండటంతో తుది జట్టు ఎంపిక చాలా కష్టంగా మారిందని తెలిపారు. సిరాజ్, గర్నూర్ ఇద్దరూ ఇటీవల న్యూజిలాండ్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్లో మంచి ప్రదర్శన చేశారని, వారిని పక్కన పెట్టడం సులభమైన నిర్ణయం కాదని పేర్కొన్నాడు.
#WATCH | Delhi: On Cricketer Mohammed Siraj, Congress MP Imran Masood says, "It is being said that despite his good performance, he was not given a place in the team. His name is 'Siraj ', and that is why he was not given a place. If you are not selecting him despite his good performance, the discrimination is clear."
— ANI (@ANI) November 20, 2026
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