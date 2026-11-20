తిలక్ వర్మ- సందీప్ లమిచానే (PC: BCCI X)
ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్-2026 వన్డే టోర్నమెంట్లో తొలి మ్యాచ్కు భారత్- ‘ఎ’ జట్టు సిద్ధమైంది. గ్రూప్-‘బి’లో భాగంగా నేపాల్ జట్టుతో తిలక్ వర్మ సేన అమీతుమీ తేల్చుకోనుండగా.. ఇందుకు దోహాలోని వెస్ట్ ఎండ్ పార్క్ అంతర్జాతీయ స్టేడియం వేదిక.
కాగా శుక్రవారం నాటి ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన నేపాల్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకోగా.. భారత్ బ్యాటింగ్కు దిగింది. ఇక ఇటీవల న్యూజిలాండ్తో టీ20 సిరీస్తో బిజీగా గడిపిన స్టార్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ఈ టోర్నీతో వన్డేల్లోనూ తానేంటో నిరూపించుకోవాలని పట్టుదలగా ఉన్నాడు.
తుదిజట్టులో వైభవ్
మరోవైపు.. టీమిండియా టీ20 సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ కూడా యాభై ఓవర్ల ఫార్మాట్లో సత్తా చాటేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఈ టోర్నీలో ఈ ఇద్దరు భారత టీ20 స్టార్ల ప్రదర్శన ఎలా ఉండబోతుందన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇక ఈ టోర్నీలో తిలక్ వర్మ భారత జట్టు కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తుండగా.. అతడికి డిప్యూటీగా రింకూ సింగ్ ఎంపికయ్యాడు.
భారత్- ‘ఎ’ వర్సెస్ నేపాల్ తుదిజట్లు ఇవే
భారత్- ‘ఎ’
అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ (కెప్టెన్), రింకూ సింగ్ (వైస్ కెప్టెన్), ఆయుశ్ బదోని, సూర్యాంశ్ షెడ్గే, హర్ష్ దూబే, ప్రిన్స్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, అర్షద్ ఖాన్.
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— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 20, 2026
నేపాల్
అర్జున్ కుమాల్, కుశాల్ భూర్టేల్, లోకేశ్ బామ్, దేవ్ ఖనాల్, సందీప్ జోరా, బసీర్ అహ్మద్, పవన్ సర్రాఫ్, దీపక్ దుమ్రే (వికెట్ కీపర్), సందీప్ లామిచానే (కెప్టెన్), నందన్ యాదవ్, లలిత్ రాజ్బన్షి.
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