 ఎయిరిండియా పైలట్‌ సస్పెన్షన్‌.. ఏం జరిగిందంటే..? | Air India Pilot Found Drunk Shortly Before Zuric Delhi Flight | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎయిరిండియా పైలట్‌ సస్పెన్షన్‌.. ఏం జరిగిందంటే..?

Sep 25 2026 2:48 PM | Updated on Sep 25 2026 3:10 PM

Air India Pilot Found Drunk Shortly Before Zuric Delhi Flight

ఢిల్లీ: జ్యూరిక్ విమానాశ్రయంలో ఢిల్లీకి విమానం బయలుదేరే ముందు నిర్వహించిన ఆల్కహాల్ పరీక్షలో ఫెయిలైన ఎయిర్ ఇండియా సహ పైలట్‌ను అధికారులు సస్పెండ్ చేశారు. సెప్టెంబర్ 6న జరిగిన ఈ ఘటన జరిగింది. జ్యూరిక్‌ నుంచి ఢిల్లీకి రావాల్సిన విమానానికి చెందిన కో-పైల‌ట్ మద్యం సేవించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ప్రాథమిక ప‌రీక్ష‌లో అత‌ను ఫెయిల్ కాగా, రెండో పరీక్ష ఫలితం ఇంకా రావాల్సి ఉంది.

తర్వాత అతడిని ప్రయాణికుడిగా భారత్‌కు తిరిగి పంపించారు. తుది వైద్య పరీక్ష నివేదిక వచ్చే వరకు అతను సస్పెన్షన్‌లోనే ఉంటాడని అధికారులు తెలిపారు. భద్రత, నియంత్రణ నిబంధనలు, సంస్థ ప్రోటోకాల్స్‌కు సంబంధించిన ఏ ఉల్లంఘననైనా తీవ్రంగా పరిగణిస్తామన్న ఎయిరిండియా.. ఉల్లంఘన నిర్థారణ అయితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొంది. ఈ ఘటన అనంతరం ఎయిర్ ఇండియా తన పైలట్లందరికీ కొత్తగా తప్పనిసరి డ్రగ్ (డోప్) పరీక్షలు నిర్వహించాలని ఆదేశించింది. మరో ఘటనలో ఫుకెట్ నుంచి ఢిల్లీ వ‌స్తున్న విమానంలోని పైలట్‌కు కూడా డ్ర‌గ్ ప‌రీక్ష‌లో పాజిటివ్‌గా నిర్థారణ అయిన సంగతి తెలిసిందే.

ఇదీ చదవండి: వినీత్ మనోచా హత్య కేసులో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌!


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కొరియా ట్రిప్‌లో మోహన్ బాబు ఫ్యామిలీ.. (ఫొటోలు)
photo 2

ట్యాంక్‌బండ్‌పై జనసంద్రం.. కనువిందు చేస్తున్న నిమజ్జన దృశ్యాలు
photo 3

బాలాపూర్‌ లడ్డుకు రికార్డు ధర.. వేలంలో భక్తుల సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

ఖైరతాబాద్‌ గణేశుడి శోభాయాత్ర.. కనువిందు చేసే దృశ్యాలు
photo 5

‘ది ప్యారడైజ్’ మూవీ ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్‌ కయాదు లోహర్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Khairatabad Ganesh At Tank Bund 1
Video_icon

ట్యాంక్ బ్యాండ్ కు చేరుకున్న బడా గణేశ్
BRS And BJP Comments On Danam Nagender Issue 2
Video_icon

రాహుల్ గాంధీ మేనిఫెస్టోను లెక్క చేయని సీఎం రేవంత్
Bank Strike Alert Central Govt Employees To Get September Salary On Sept 25 3
Video_icon

బ్యాంక్ సమ్మె ఎఫెక్ట్.. ఉద్యోగులు,పెన్షనర్లకు మోదీ గుడ్ న్యూస్
The Paradise Box Office Collection Day 1 4
Video_icon

Day 1: పారడైస్ @ 100 కోట్ల వసూల్
ACP Dance at Khairatabad Ganesh Procession Goes Viral 5
Video_icon

ఖైరతాబాద్ గణేశ్ శోభాయాత్రలో ACP డ్యాన్స్ ధమాకా
Advertisement
 