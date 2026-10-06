అగ్నికి ఆహుతైన స్లీపర్‌ బస్సు, తప్పిన ముప్పు

నోయిడా-గ్రేటర్ నోయిడా ఎక్స్ప్రెస్వేపై భారీ ప్రమాదం తప్పింది. నోయిడా నుంచి ఆగ్రా వెళ్తున్న స్లీపర్ బస్సులో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో బస్సు పూర్తిగా అగ్నికి ఆహుతైంది. ప్రయాణికులందరినీ సురక్షితంగా ఉండటంతో అందరూ భారీ ఊరట చెందారు. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఈ ఘటన నాలెడ్జ్ పార్క్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది.
నోయిడా నుంచి ఆగ్రా వెళ్తున్న ఒక స్లీపర్ బస్సు గ్రేటర్ నోయిడాలోని నోయిడా-గ్రేటర్ నోయిడా ఎక్స్ప్రెస్వేపై అకస్మాత్తుగా మంటల్లో చిక్కుకుంది. అయితు మంటలు చెలరేగిన వెంటనే బస్సులోని ప్రయాణికులందరినీ సురక్షితంగా కిందకు దించారు. మంటలను ఆర్పడానికి పలు ఫైర్ ఇంజిన్లు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి.
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार शाम सेक्टर-148 के पास चलती बस में अचानक भीषण आग लग गई। बस में करीब 30 यात्री सवार थे। आग लगते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। @Uppolice @noidapolice https://t.co/9ltWpOUZsr
— Devendra singh (@dev_journol) October 6, 2026
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ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలో, ఎక్స్ప్రెస్వే పక్కన బస్సు కాలిపోతుండగా, దట్టమైన పొగలు కమ్ముకోవడం, ప్రయాణికులు దాని పక్కనుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్లడం కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత అక్కడే గుమిగూడిన జనం చూస్తుండగా ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను ఆర్పేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న దృశ్యాలు కూడా రికార్డయ్యాయి.
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కాగా వారం రోజుల క్రితం గ్రేటర్ నోయిడాలోని యమునా ఎక్స్ప్రెస్వేపై దాదాపు 30 నుంచి 35 మంది ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న మరో స్లీపర్ బస్సు కూడా ఇలాగే దగ్ధమైంది. తాజా ఘటనలో ప్రయాణికులంతా సకాలంలో బయటపడినప్పటికీ, జరిగిన ఆ ప్రమాదంలో ఒక మహిళ సహా కనీసం తొమ్మిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన సంగతి తెలిసిందే.