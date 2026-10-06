 అగ్నికి ఆహుతైన స్లీపర్‌ బస్సు, తప్పిన ముప్పు | Agra bound sleeper bus erupts in flames on Noida expressway caught on camera | Sakshi
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అగ్నికి ఆహుతైన స్లీపర్‌ బస్సు, తప్పిన ముప్పు

Oct 6 2026 7:56 PM | Updated on Oct 6 2026 8:05 PM

Agra bound sleeper bus erupts in flames on Noida expressway caught on camera

నోయిడా-గ్రేటర్ నోయిడా ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై  భారీ ప్రమాదం తప్పింది. నోయిడా నుంచి ఆగ్రా వెళ్తున్న స్లీపర్ బస్సులో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో బస్సు పూర్తిగా అగ్నికి ఆహుతైంది.  ప్రయాణికులందరినీ సురక్షితంగా ఉండటంతో అందరూ భారీ  ఊరట చెందారు.   ఈ   ప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట  వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఘటన నాలెడ్జ్ పార్క్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. 

నోయిడా నుంచి ఆగ్రా వెళ్తున్న ఒక స్లీపర్ బస్సు గ్రేటర్ నోయిడాలోని నోయిడా-గ్రేటర్ నోయిడా ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై అకస్మాత్తుగా మంటల్లో చిక్కుకుంది.  అయితు మంటలు చెలరేగిన వెంటనే బస్సులోని ప్రయాణికులందరినీ సురక్షితంగా కిందకు దించారు. మంటలను ఆర్పడానికి పలు ఫైర్ ఇంజిన్లు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి.

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ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలో, ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే పక్కన బస్సు కాలిపోతుండగా, దట్టమైన పొగలు కమ్ముకోవడం, ప్రయాణికులు దాని పక్కనుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్లడం కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత అక్కడే గుమిగూడిన జనం చూస్తుండగా ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను ఆర్పేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న దృశ్యాలు కూడా రికార్డయ్యాయి. 

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 కాగా వారం రోజుల క్రితం గ్రేటర్ నోయిడాలోని యమునా ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై దాదాపు 30 నుంచి 35 మంది ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న మరో స్లీపర్ బస్సు కూడా ఇలాగే దగ్ధమైంది. తాజా ఘటనలో ప్రయాణికులంతా సకాలంలో బయటపడినప్పటికీ,  జరిగిన ఆ ప్రమాదంలో ఒక మహిళ సహా కనీసం తొమ్మిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన సంగతి తెలిసిందే.

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