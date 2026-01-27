 విజయ్ సేతుపతి మూకీ సినిమా.. ట్రైలర్ రిలీజ్ | Vijay Sethupathi Gandhi Talks Movie Trailer | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Gandhi Talks Trailer: డబ్బు చుట్టూ తిరిగే మూకీ స్టోరీ.. ట్రైలర్ చూశారా?

Jan 27 2026 1:05 PM | Updated on Jan 27 2026 1:31 PM

Vijay Sethupathi Gandhi Talks Movie Trailer

పేరుకే తమిళ నటుడు అయినప్పటికీ పాన్ ఇండియా లెవల్ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న విజయ్ సేతుపతి నుంచి ఇప్పుడు ఓ మూకీ సినిమా రాబోతుంది. అదే 'గాంధీ టాక్స్'. నాలుగేళ్ల క్రితమే ఈ ప్రాజెక్టుని మొదలుపెట్టారు గానీ ఇన్నాళ్లకు థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ శుక్రవారమే (జనవరి 30) ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ మేరకు తాజాగా ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు.

(ఇదీ చదవండి: ఎన్టీఆర్‌ ఫ్యాన్స్‌కు 'దేవర' నిర్మాత గుడ్‌న్యూస్‌)

ఇందులో విజయ్ సేతుపతి సరసన అదితీ రావు హైదరీ హీరోయిన్. అరవింద స్వామి కీలక పాత్రధారి. కిశోర్ పి బెలేకర్ దర్శకత్వం వహించారు. ప్రతి స్టోరీకి మాటలు అవసరం లేదు. కొన్ని చూడటంతోనే మనసుని హత్తుకుంటాయి. ఈసారి స్క్రీన్ పై మాటలుండవు. అది మిమ్మల్ని వినేలా మాత్రమే చేస్తుంది అని ట్రైలర్‪‌తో చెప్పుకొచ్చారు. డబ్బు అనేది నలుగురు వ్యక్తుల జీవితాల్లో ఎలాంటి పరిణామాలకు కారణమైంది అనేది ఇందులో చూపించబోతున్నారు. ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతమందించాడు.

(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలో కార్తీ 'అన్నగారు వస్తారు' సినిమా.. డైరెక్ట్‌గా స్ట్రీమింగ్‌)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలుగమ్మాయి ఈషా రెబ్బా కొత్త ఫోటోలు అదుర్స్

photo 2

అందాల శివంగి.. ట్రెండింగ్‌లో ఐపీఎస్‌ ఆఫీసర్‌ పూర్వ (ఫొటోలు)
photo 3

నెక్లెస్‌ రోడ్డు వద్ద వింటేజ్‌ కార్ల ర్యాలీ (ఫొటోలు)
photo 4

‘ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

బ్లాక్ డ్రస్‌లో భాగ్యశ్రీ డిఫరెంట్ లుక్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Tadikonda YSRCP Leaders Meeting with Party Activists Over Strategic Planning 1
Video_icon

తాడికొండ నియోజకవర్గ గ్రామీణ స్థాయి పార్టీ నిర్మాణ సన్నాహక సమావేశం
Personal Works With Gurukul School Students In Kamareddy 2
Video_icon

Kamareddy: విద్యార్థినులతో టీచర్ సొంత పనులు..
TDP MLA Relatives Demolished Dalits House In Yerramukkapalli Kadapa 3
Video_icon

Kadapa: మెడలో తాళి తెంపి ఇంటిని కూల్చేసిన టీడీపీ నేతలు
Kakani Govardhan Reddy About Sand Excavations From Penna River 4
Video_icon

Kakani : అర్థరాత్రి ఏంటీ పని పెన్నా నదిలో పగలూ రాత్రి దోపిడీ
CP Sajjanar vs RS Praveen Kumar SIT Investigation on Phone Tapping Case 5
Video_icon

సజ్జనార్ Vs RS ప్రవీణ్ కుమార్ ముదురుతున్న వివాదం
Advertisement
 